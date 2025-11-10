Genetica viitorului, în prezent

Diagnostic genetic prenatal este o procedură de evaluare a materialului genetic fetal, indicată pentru identificarea anomaliilor cromozomiale sau genetice înainte de naștere. Ce teste sunt recomandate și în ce situații, dar și ce se întâmplă după comunicarea rezultatelor aflăm de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală.

Testele genetice prenatale oferă informații precise despre riscul unor afecțiuni precum sindromul Down, trisomia 18 sau alte boli moștenite. Acestea pot fi invazive, prin amniocenteză sau biopsie de vilozități coriale, ori neinvazive, prin analiza ADN-ului fetal circulant. Interpretarea rezultatelor obținute la testare genetică în sarcină necesită consiliere genetică specializată.

Malformațiile congenitale sunt anomalii structurale sau funcționale prezente la naștere, cauzate de factori genetici, infecțioși sau de mediu. Identificarea timpurie prin diagnostic prenatal permite planificarea corectă a nașterii și a intervențiilor medicale necesare imediat după venirea pe lume a copilului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.