Glezna răsucită și riscul instabilității persistente

Răsucirea bruscă a gleznei poate produce o leziune ligamentară cu severitate variabilă, de la întinderea fibrelor până la ruptura completă a unui ligament. Recuperarea corectă este importantă, deoarece o accidentare aparent banală poate lăsa articulația instabilă și predispusă la noi episoade. Aflați mai mult despre entorsa de gleznă de la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie.

Entorsa de gleznă apare atunci când ligamentele care stabilizează articulația sunt întinse peste limita lor normală sau se rup. Durerea, umflarea și dificultatea la mers sunt manifestări frecvente, iar în formele mai severe este necesară evaluarea imagistică pentru excluderea unei fracturi sau a altor leziuni. Majoritatea cazurilor de entorsă de gleznă se tratează fără operație, prin protejarea articulației, controlul durerii și inflamației și recuperare progresivă. Reluarea prea rapidă a activității poate favoriza instabilitatea cronică și entorsele repetate.

Artroscopia de gleznă poate fi indicată atunci când persistă durerea, instabilitatea sau alte probleme intraarticulare în ciuda tratamentului conservator. Prin câteva incizii mici, chirurgul introduce o cameră și instrumente speciale pentru a examina articulația și pentru a trata anumite leziuni ale ligamentelor, cartilajului sau țesuturilor din interiorul gleznei. Artroscopia de gleznă poate fi utilizată și în unele cazuri de instabilitate cronică, în funcție de leziunile identificate. Indicația este stabilită de medicul ortoped după examen clinic și investigații imagistice, nu doar pe baza persistenței durerii.

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Editor : A.D.V.