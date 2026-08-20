Live TV

Glicemia crescută care precedă apariția diabetului zaharat

Data publicării:
dr doru negru
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Valorile glicemiei pot depăși limitele normale cu mult timp înainte de apariția bolii propriu-zise. Această etapă oferă o oportunitate importantă pentru schimbări care pot întârzia sau preveni progresia. Despre prediabet aflăm mai mult de la Dr. Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Prediabetul este identificat prin valori ale glicemiei sau hemoglobinei glicozilate mai mari decât cele normale, dar sub pragurile folosite pentru diagnosticul diabetului. De cele mai multe ori, nu provoacă simptome și este descoperit la analize de rutină sau în urma evaluării unor factori de risc. În caz de prediabet asociat cu exces ponderal, sedentarism sau antecedente familiale, modificarea alimentației, activitatea fizică și scăderea în greutate pot reduce semnificativ riscul de evoluție către boală. Monitorizarea periodică arată dacă valorile revin la normal, rămân stabile sau continuă să crească.

Dacă modificările metabolice progresează, diabetul zaharat apare atunci când organismul nu mai poate menține glicemia în limite adecvate. Diagnosticul este stabilit prin analize de sânge și, în lipsa simptomelor evidente, necesită de obicei confirmarea rezultatului anormal. La pacienții cu diabet zaharat, tratamentul urmărește controlul glicemiei și prevenirea afectării vaselor de sânge, inimii, rinichilor, ochilor și nervilor. Intervenția încă din etapa de prediabet este mai simplă și poate schimba semnificativ evoluția pe termen lung.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
2
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
3
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Cathay Pacific
4
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
Hervisse
5
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%...
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Digi Sport
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
14 AUG Digi_obezitate
Obezitatea la tineri deschide drumul către diabet, infarct și AVC: „Trebuie văzută ca o boală tratabilă, nu ca un eșec personal”
Alimentul consumat zilnic de români care poate avea un indice glicemic mai mic. Foto Getty Images
Alimentul consumat zilnic de români care poate avea un indice glicemic mai mic. Specialiștii explică cum se prepară corect
Semnele aparent banale care pot ascunde glicemie mare. Foto Getty Images
Semnele aparent banale care pot indica un nivel crescut al glicemiei. Specialiștii explică ce valori sunt asociate cu prediabetul
femeie la dieta
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Dr. Anca Dan
Testul care diagnostichează problemele sistemului nervos autonom
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru anunță cu ce variantă de lege a salarizării merge la...
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu, mesaj înaintea negocierilor de la Cotroceni privind...
termocentrala turceni
Termocentrala Turceni a fost oprită în plină criză energetică, din...
un termeometru si o femeie pe fundal
Aproape toată țara intră sub cod portocaliu și galben. ANM a extins...
Ultimele știri
O femeie care ţinea zeci de câini în condiţii îngrozitoare a fost trimisă în judecată pentru uciderea şi schingiuirea animalelor
Focar de variolă la oi și capre în Brăila. Autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii
O pensionară din București a plătit doi oameni să-i facă curățenie în casă și a rămas fără bijuterii de 150.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune zodia ta despre relația cu banii. Nativii care economisesc și cei care cheltuie tot
Cancan
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o...
Fanatik.ro
Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!”
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Hendrick Klein, primul mare interviu despre CFR Cluj: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red...
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Puștiul din cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube își face debutul în K-pop. Cum arată acum copilul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a plecat din România și a publicat imagini de pe "Insula miliardarilor"
Pro FM
Dakota Johnson, din nou singură. Actrița s-a despărțit de muzicianul Role Model după doar câteva luni de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Am crescut admirându-l pe Leonardo DiCaprio pe marele ecran”. Mărturisire emoționantă a lui Sebastian Stan
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
Digi FM
Lewis Hamilton, fotografie romantică pe plajă alături de Kim Kardashian. Postarea de 3,4 milioane de like-uri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Mesaj bizar al mamei lui Hayden Panettiere după moartea timpurie a actriței: "Și-a pierdut drumul și îmi...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei