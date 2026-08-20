Glicemia crescută care precedă apariția diabetului zaharat

Valorile glicemiei pot depăși limitele normale cu mult timp înainte de apariția bolii propriu-zise. Această etapă oferă o oportunitate importantă pentru schimbări care pot întârzia sau preveni progresia. Despre prediabet aflăm mai mult de la Dr. Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Prediabetul este identificat prin valori ale glicemiei sau hemoglobinei glicozilate mai mari decât cele normale, dar sub pragurile folosite pentru diagnosticul diabetului. De cele mai multe ori, nu provoacă simptome și este descoperit la analize de rutină sau în urma evaluării unor factori de risc. În caz de prediabet asociat cu exces ponderal, sedentarism sau antecedente familiale, modificarea alimentației, activitatea fizică și scăderea în greutate pot reduce semnificativ riscul de evoluție către boală. Monitorizarea periodică arată dacă valorile revin la normal, rămân stabile sau continuă să crească.

Dacă modificările metabolice progresează, diabetul zaharat apare atunci când organismul nu mai poate menține glicemia în limite adecvate. Diagnosticul este stabilit prin analize de sânge și, în lipsa simptomelor evidente, necesită de obicei confirmarea rezultatului anormal. La pacienții cu diabet zaharat, tratamentul urmărește controlul glicemiei și prevenirea afectării vaselor de sânge, inimii, rinichilor, ochilor și nervilor. Intervenția încă din etapa de prediabet este mai simplă și poate schimba semnificativ evoluția pe termen lung.

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Editor : A.D.V.