Glicemia crescută în sarcină și riscurile pentru mamă și copil

Modificările hormonale din timpul sarcinii pot influența modul în care organismul folosește insulina și pot duce la creșterea glicemiei. Depistarea și controlul acestei probleme sunt importante atât pentru evoluția sarcinii, cât și pentru sănătatea copilului. Aflați mai mult despre diabetul zaharat din timpul sarcinii de la Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar obstetrică-ginecologie.

Diabetul gestațional este diagnosticat în timpul sarcinii și apare atunci când organismul nu mai reușește să mențină glicemia în limite normale. Testarea se face de obicei între săptămânile 24 și 28 de sarcină, iar la femeile cu factori de risc poate fi recomandată mai devreme. La gravidele cu diabet gestațional, controlul glicemiei prin alimentație, activitate fizică și, atunci când este necesar, tratament medicamentos reduce riscul de complicații. Monitorizarea continuă și controalele obstetricale mai frecvente permit adaptarea conduitei pe parcursul sarcinii.

Prezența diabetului poate crește riscul sarcinii, deoarece devin mai probabile probleme precum hipertensiunea, creșterea excesivă a fătului sau anumite complicații la naștere. Controlul bun al glicemiei reduce însă aceste riscuri și permite, în foarte multe situații, o evoluție favorabilă. În sarcina cu risc crescut, medicul urmărește atent atât starea mamei, cât și dezvoltarea fătului. După naștere, femeile care au avut diabet gestațional au nevoie și de reevaluarea glicemiei, deoarece riscul ulterior de diabet zaharat de tip 2 este mai mare.

Editor : A.D.V.