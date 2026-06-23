Icterul discret care nu ascunde o boală gravă de ficat

Uneori, analizele arată bilirubină crescută la o persoană care se simte bine și are restul testelor hepatice normale. În astfel de situații, poate fi vorba despre o particularitate benignă de procesare a bilirubinei, nu despre o afectare severă a ficatului. Despre sindromul Gilbert aflăm mai mult de la Dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă.

La multe persoane, sindromul Gilbert este descoperit întâmplător, la analize de rutină sau după un episod de oboseală, post, deshidratare ori infecție. Poate apărea o colorație gălbuie discretă a pielii sau a ochilor, dar de cele mai multe ori nu există simptome importante. La pacienții cu sindrom Gilbert, ficatul nu procesează bilirubina la fel de eficient, însă afecțiunea nu duce de obicei la complicații hepatice. Confirmarea se face prin analize și prin excluderea altor cauze de icter.

Explicația principală ține de modul în care organismul elimină produsul rezultat din descompunerea normală a globulelor roșii. Bilirubina poate crește temporar în perioade de stres pentru organism, fără ca acest lucru să însemne automat hepatită sau boală biliară. În bilirubina crescută prin acest mecanism, celelalte analize hepatice sunt, de regulă, normale. Totuși, orice icter nou sau persistent trebuie evaluat medical, pentru a exclude cauze ce necesită tratament.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.