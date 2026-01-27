Live TV

Incizii mici pentru rezultate funcționale foarte bune

Data publicării:
dr ciprian morariu

Progresele din chirurgia ginecologică au mutat accentul de pe inciziile mari pe precizie, control și recuperare rapidă. În același timp, selecția corectă a cazurilor și experiența echipei rămân decisive pentru rezultate bune și sigure. Despre chirurgia ginecologică minim invazivă, laparoscopică sau robotică, aflăm mai mult de la Dr. Ciprian Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Chirurgia ginecologică laparoscopică permite tratarea multor afecțiuni prin incizii mici, cu vizualizare detaliată a câmpului operator. Avantajele includ, de regulă, durerea postoperatorie mai redusă, mobilizarea rapidă și un risc mai mic de complicații legate de plagă. Prin chirurgie ginecologică laparoscopică, obiectivul este rezolvarea patologiei cu protejarea structurilor sănătoase, ceea ce poate fi esențial pentru fertilitate. Indicația se stabilește individual, în funcție de diagnostic, anatomie și istoricul pacientei.

Endometrioza este o afecțiune în care țesut similar endometrului se găsește în afara uterului, determinând inflamație cronică, durere și, uneori, infertilitate. În endometrioză, tratamentul poate include terapii medicamentoase, intervenție chirurgicală sau o combinație, în funcție de severitate și obiectivele pacientei. Abordarea laparoscopică are un rol important în diagnosticul și tratamentul endometriozei, mai ales în formele moderate sau severe, dar necesită expertiză. Managementul bolii este integrat și urmărește controlul simptomelor pe termen lung.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

