Infecția bacteriană care poate amenința viața în câteva ore

Inflamația membranelor care învelesc creierul și măduva spinării poate avea cauze diferite, însă formele bacteriene necesită intervenție medicală imediată. Unele dintre ele evoluează rapid și pot duce la complicații severe chiar la persoane anterior sănătoase. Aflăm mai mult despre meningita cu meningococ de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.

Meningita cu meningococ este produsă de bacteria Neisseria meningitidis și se poate manifesta prin febră, durere intensă de cap, rigiditatea cefei, vărsături, sensibilitate la lumină sau alterarea stării de conștiență. Uneori poate apărea și o erupție cutanată violacee, mai ales dacă infecția ajunge în sânge. În meningita cu meningococ, tratamentul cu antibiotice trebuie început de urgență, iar persoanele apropiate pacientului pot avea nevoie de tratament preventiv. Evoluția poate fi foarte rapidă, ceea ce face esențială recunoașterea semnelor de alarmă.

Vaccinul anti-meningococic are un rol important în prevenirea bolii meningococice invazive, care poate evolua rapid și poate provoca meningită sau septicemie. Vaccinarea pentru meningită este recomandată în funcție de vârstă, factorii individuali de risc și situațiile de expunere. Prin vaccinul anti-meningococic poate fi redus semnificativ riscul de îmbolnăvire produsă de serogrupurile de meningococ incluse în vaccin. Respectarea schemei de vaccinare recomandate oferă protecție împotriva unor forme severe de boală.

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Editor : A.D.V.