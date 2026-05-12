Infecția frecventă care face screeningul ginecologic esențial

Infecția cu HPV este foarte răspândită și, în multe cazuri, dispare spontan, fără să producă probleme. Totuși, anumite tipuri cu risc crescut pot persista și pot duce, în timp, la modificări ale colului uterin, motiv pentru care testarea și monitorizarea sunt esențiale. Aflăm mai mult despre infecția cu virusul papiloma uman de la Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar obstetrică-ginecologie.

În cele mai multe situații, infecția cu HPV nu produce simptome, iar persoana afectată nu știe că are virusul. Importante sunt tipurile cu risc oncogen, asociate cu leziuni precanceroase și cu cancerul de col uterin, mai ales atunci când infecția persistă ani la rând. În caz de infecție HPV, prevenția se bazează pe vaccinare, screening și respectarea recomandărilor de urmărire. Rezultatul pozitiv nu înseamnă cancer, ci arată că este nevoie de evaluare corectă și monitorizare.

Pentru depistarea tipurilor cu risc crescut, testul HPV caută material genetic viral în celulele recoltate de la nivelul colului uterin. Acesta poate fi folosit singur sau împreună cu testul Babeș-Papanicolau, în funcție de vârstă, istoricul pacientei și recomandările medicului. La un test HPV, rezultatul anormal ghidează pașii următori, care pot include repetarea testării, colposcopie sau alte investigații. Scopul nu este doar depistarea virusului, ci prevenirea apariției cancerului prin identificarea la timp a leziunilor cu risc.

