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Infecția renală agravată de blocarea căilor urinare

Data publicării:
vlad hurduc
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Infecția rinichiului poate deveni deosebit de periculoasă atunci când scurgerea urinei este împiedicată de un calcul sau de un alt obstacol. Asocierea dintre infecție și obstrucție poate duce rapid la complicații severe și necesită tratament de urgență. Aflăm mai mult despre pielonefrita obstructivă la adult de la Dr. Vlad Hurduc, medic specialist urologie.

Pielonefrita este o infecție care afectează rinichiul și se manifestă frecvent prin febră, frisoane, durere lombară și alterarea stării generale. Atunci când se asociază cu blocarea căii urinare, urina infectată nu se mai poate drena corespunzător, iar riscul de sepsis crește semnificativ. În pielonefrita obstructivă, tratamentul presupune administrarea rapidă de antibiotice și deblocarea sistemului urinar, prin montarea unui stent ureteral sau realizarea unei nefrostomii. Investigațiile imagistice identifică obstacolul și ajută la alegerea metodei de drenaj.

După controlul infecției și stabilizarea pacientului, ureteroscopia poate fi utilizată pentru tratarea cauzei obstrucției, în special atunci când aceasta este produsă de un calcul ureteral. Procedura permite introducerea unui instrument subțire prin căile urinare naturale, până la nivelul ureterului, unde calculul poate fi fragmentat și extras. În pielonefrita obstructivă, ureteroscopia pentru îndepărtarea calculului este, de regulă, amânată până la rezolvarea infecției, pentru a reduce riscul de complicații. Tratarea definitivă a obstacolului este importantă pentru prevenirea unor noi episoade infecțioase și pentru protejarea funcției renale.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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