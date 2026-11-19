Venirea pe lume înainte de 37 de săptămâni de sarcină presupune adaptarea la viața extrauterină într-un moment în care unele organe nu sunt complet dezvoltate. Riscurile și nevoile medicale diferă în funcție de vârsta gestațională, greutatea la naștere și eventualele complicații asociate. Aflăm mai mult despre nașterea prematură și despre îngrijirile specializate necesare în aceste situații de la Dr. Emel Nuraltay, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Nașterea prematură poate apărea spontan sau poate fi indicată medical atunci când continuarea sarcinii ar pune în pericol mama ori copilul. Factorii de risc includ sarcina multiplă, antecedentele de prematuritate, anumite infecții, modificările colului uterin și unele complicații materne sau placentare. În nașterea prematură, nou-născutul poate avea dificultăți de respirație, alimentație și menținere a temperaturii corporale, iar riscul de complicații este mai mare la vârste gestaționale mici. De aceea, atunci când există riscul unei nașteri foarte timpurii, îngrijirea într-o maternitate cu terapie intensivă neonatală este deosebit de importantă.

Îngrijirea nou-născutului prematur urmărește susținerea funcțiilor vitale și continuarea dezvoltării într-un mediu cât mai sigur. În funcție de gradul de prematuritate, copilul poate avea nevoie de suport respirator, controlul temperaturii, alimentație prin sondă sau nutriție intravenoasă și monitorizare permanentă. Îngrijirea nou-născutului prematur include și susținerea alimentației cu lapte matern, precum și contactul piele pe piele cu părinții, inițiat cât mai devreme, în condiții adaptate stării copilului. După externare, monitorizarea dezvoltării fizice și neurologice este importantă pentru identificarea și tratarea timpurie a eventualelor dificultăți.

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Editor : A.D.V.