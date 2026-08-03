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Îngustarea coloanei care face mersul tot mai dificil

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gramescu
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Durerea lombară asociată cu amorțeală, slăbiciune sau disconfort la mers poate indica o problemă care afectează nervii din partea inferioară a coloanei. Simptomele se accentuează frecvent în picioare și se ameliorează atunci când persoana se așază sau se apleacă înainte. Despre stenoza de canal lombar, o cauză frecventă a acestor simptome, aflăm mai mult de la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie.

Stenoza de canal lombar apare atunci când spațiul prin care trec nervii se îngustează, cel mai adesea în urma modificărilor degenerative ale coloanei vertebrale. Pacientul poate avea dureri care coboară spre fese și picioare, furnicături sau o reducere progresivă a distanței pe care o poate parcurge. În stenoza de canal lombar, diagnosticul se bazează pe examenul clinic și pe investigații imagistice, de obicei examen RMN. Tratamentul este ales în funcție de intensitatea simptomelor și de impactul lor asupra mobilității.

Atunci când tratamentul conservator nu mai controlează simptomele sau apar deficite neurologice, chirurgia spinală poate elibera nervii comprimați. Intervenția urmărește lărgirea canalului și, dacă există instabilitate vertebrală, poate include și stabilizarea coloanei. Pentru chirurgie spinală, decizia nu se bazează doar pe imaginile RMN, ci pe concordanța dintre acestea și manifestările pacientului. Recuperarea ulterioară are rolul de a reda treptat mobilitatea și siguranța mersului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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