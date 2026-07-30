Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior

Atunci când arterele membrelor inferioare sunt sever îngustate sau blocate, țesuturile pot primi prea puțin sânge. Dacă mersul devine foarte dureros sau apar răni care nu se vindecă, refacerea circulației poate deveni necesară. Despre operația de bypass periferic aflăm mai mult de la Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară.

Bypassul arterial creează o cale nouă pentru sânge, ocolind porțiunea blocată a arterei. Grefa folosită poate fi o venă proprie sau un material sintetic, în funcție de localizare și de calitatea vaselor. În operația de bypass arterial, obiectivul este îmbunătățirea fluxului către membrul afectat și reducerea riscului de pierdere a țesuturilor. Indicația se stabilește după investigații vasculare care arată exact unde este blocajul și ce soluție este posibilă.

Pentru pacienții cu boală arterială avansată, chirurgia vasculară oferă soluții atunci când tratamentul medicamentos sau procedurile endovasculare nu sunt suficiente ori nu sunt potrivite. Intervenția trebuie integrată într-un plan care include controlul diabetului zaharat, renunțarea la fumat, tratamentul antiagregant și controlul colesterolului, conform recomandării medicului. În chirurgia vasculară, succesul pe termen lung depinde atât de operație, cât și de îngrijirea ulterioară. Monitorizarea grefei și a circulației ajută la depistarea din timp a reîngustărilor.

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Editor : A.D.V.