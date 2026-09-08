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Investigația care arată cât de extinsă este boala prostatică

Data publicării:
Raluca Mititelu
Dr. Raluca Mititelu, medic primar medicină nucleară
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La evaluarea cancerului de prostată, localizarea leziunilor și stabilirea extinderii bolii sunt esențiale pentru alegerea tratamentului. PET-CT PSMA este o investigație de medicină nucleară care poate identifica focare tumorale la nivelul prostatei, ganglionilor, oaselor sau altor organe și are un rol important atât în anumite situații de stadializare, cât și în depistarea recidivei. Aflăm mai mult despre PET-CT PSMA de la Dr. Raluca Mititelu, medic primar medicină nucleară.

PET-CT PSMA folosește un trasor care se leagă de PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe suprafața multor celule de cancer prostatic. Investigația poate evidenția leziuni la nivelul ganglionilor, al oaselor sau al altor organe și este folosită în anumite situații de stadializare și de recidivă a bolii. Prin PET-CT PSMA, medicii pot vedea distribuția celulelor care exprimă această țintă și pot adapta mai bine strategia terapeutică. Rezultatul este interpretat împreună cu PSA, istoricul tratamentelor și celelalte investigații.

Terapia cu lutețiu folosește aceeași țintă pentru a transporta radiația direct către celulele tumorale care exprimă PSMA. Tratamentul cu lutețiu-177 este indicat pentru anumite forme de cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare și PSMA-pozitiv, după tratamente oncologice anterioare specifice. Terapia cu lutețiu nu este indicată tuturor pacienților cu cancer de prostată, iar demonstrarea expresiei PSMA face parte din selecția pentru tratament.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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