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Investigația care arată ce se întâmplă în măduva osoasă

Data publicării:
Sonia Antohi
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Unele boli ale sângelui nu pot fi înțelese complet doar prin analize obișnuite. Atunci când hemograma ridică suspiciuni sau când este necesară stadializarea unei boli, examinarea măduvei osoase poate aduce informații decisive. Aflăm mai mult despre biopsia osteomedulară de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.

Biopsia osteomedulară presupune recoltarea unui fragment mic de os și măduvă, de obicei de la nivelul bazinului, pentru analiză la microscop. Investigația poate arăta cum se formează celulele sângelui și dacă există infiltrare cu celule anormale. În biopsia osteomedulară, rezultatul este corelat cu analizele de sânge, imunofenotiparea, testele genetice sau alte investigații recomandate. Procedura se face cu anestezie locală și are un rol important în diagnosticul multor boli hematologice.

În cazul limfoamelor, examinarea măduvei poate fi necesară pentru a vedea dacă boala s-a extins în această zonă. Limfoamele sunt cancere ale sistemului limfatic și pot avea forme cu evoluție lentă sau agresivă. Stadializarea ajută la alegerea tratamentului și la estimarea prognosticului. Biopsia osteomedulară nu este necesară în toate cazurile de limfom, dar rămâne utilă atunci când rezultatul poate schimba planul medical.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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