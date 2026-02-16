Live TV

Investigația care arată cum funcționează rinichii

Data publicării:
ruxandra-vladescu

În bolile renale, investigațiile imagistice clasice nu sunt întotdeauna suficiente, deoarece oferă informații despre structura organelor și mai puțin despre funcționarea acestora. Există însă și investigații precum scintigrafia renală, ce evaluează funcția fiecărui rinichi și clarifică dacă problema este una de funcționare, de drenaj sau de perfuzie. Despre scintigrafia renală aflăm mai mult de la Dr. Ruxandra Vlădescu, medic primar radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară.

Scintigrafia renală este o investigație de medicină nucleară care evaluează funcția renală și, în anumite protocoale, modul în care urina se drenează din rinichi. Pentru scintigrafie renală se folosește un trasor radioactiv în doză mică, iar camera gamma urmărește distribuția și eliminarea lui, oferind informații cantitative. Această metodă este utilă, de exemplu, în evaluarea funcției diferențiale între rinichi, în suspiciuni de obstrucție urinară sau în urmărirea unor afecțiuni urologice.

Boala cronică de rinichi este o afectare progresivă, de durată, a funcției renale, diagnosticată prin scăderea filtrării glomerulare și prezența unor markeri de leziune renală persistenți. În boala cronică de rinichi, investigațiile uzuale includ analize de sânge, sumar de urină, ecografie și evaluarea factorilor de risc, însă uneori este necesară și o apreciere funcțională mai fină. În acest context, scintigrafia poate completa tabloul atunci când există întrebări specifice legate de funcția unui rinichi, de drenaj sau de evoluția după anumite intervenții.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Autoritățile americane investighează suspiciuni că angajații Meta au acces nelimitat la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp
germania drapel steag profimedia-0361912350
Investigaţie în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de nazişti
procurorul jack smith
Procurorul care l-a anchetat pe Trump va depune mărturie cu uşile închise în faţa Congresului
imagine radiografie rinichi
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Clanul Putin”. Funcțiile în care dictatorul rus și-a plasat zeci de rude
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor...
adrian caciu oana gheorghiu
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR...
inflatie-1536x768
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%...
Ultimele știri
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv”
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului
Grecia va participa la forța de menținere a păcii din Gaza
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Halle Berry dezvăluie cum a știut că Van Hunt este „alesul”. Actrița și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online