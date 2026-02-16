Investigația care arată cum funcționează rinichii

În bolile renale, investigațiile imagistice clasice nu sunt întotdeauna suficiente, deoarece oferă informații despre structura organelor și mai puțin despre funcționarea acestora. Există însă și investigații precum scintigrafia renală, ce evaluează funcția fiecărui rinichi și clarifică dacă problema este una de funcționare, de drenaj sau de perfuzie. Despre scintigrafia renală aflăm mai mult de la Dr. Ruxandra Vlădescu, medic primar radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară.

Scintigrafia renală este o investigație de medicină nucleară care evaluează funcția renală și, în anumite protocoale, modul în care urina se drenează din rinichi. Pentru scintigrafie renală se folosește un trasor radioactiv în doză mică, iar camera gamma urmărește distribuția și eliminarea lui, oferind informații cantitative. Această metodă este utilă, de exemplu, în evaluarea funcției diferențiale între rinichi, în suspiciuni de obstrucție urinară sau în urmărirea unor afecțiuni urologice.

Boala cronică de rinichi este o afectare progresivă, de durată, a funcției renale, diagnosticată prin scăderea filtrării glomerulare și prezența unor markeri de leziune renală persistenți. În boala cronică de rinichi, investigațiile uzuale includ analize de sânge, sumar de urină, ecografie și evaluarea factorilor de risc, însă uneori este necesară și o apreciere funcțională mai fină. În acest context, scintigrafia poate completa tabloul atunci când există întrebări specifice legate de funcția unui rinichi, de drenaj sau de evoluția după anumite intervenții.

