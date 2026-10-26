Investigația care arată dacă inima primește suficient sânge la efort

Unele probleme ale circulației coronariene devin evidente doar atunci când inima este solicitată și are nevoie de mai mult oxigen. Compararea circulației sanguine în repaus și la efort poate evidenția zone ale mușchiului cardiac care nu sunt alimentate corespunzător. Aflăm mai mult despre scintigrafia de perfuzie miocardică de la Dr. Ruxandra Vlădescu, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Scintigrafia miocardică este o investigație de medicină nucleară ce permite evaluarea circulației sângelui în mușchiul inimii, prin administrarea unei cantități mici de substanță radioactivă. Imaginile sunt obținute în repaus și în condiții de solicitare cardiacă, prin efort fizic sau prin administrarea unui medicament care simulează efectele acestuia asupra circulației coronariene. Scintigrafia miocardică poate evidenția zone în care fluxul sanguin este redus în timpul solicitării, dar și regiuni afectate de un infarct anterior. Rezultatul oferă informații importante despre severitatea și extinderea ischemiei miocardice.

Boala coronariană ischemică apare atunci când circulația sângelui prin arterele coronare nu mai asigură necesarul de oxigen al inimii, cel mai frecvent din cauza aterosclerozei. Pacienții pot avea durere toracică, dificultăți de respirație sau toleranță redusă la efort, dar uneori ischemia nu produce simptome evidente. În boala coronariană ischemică, scintigrafia poate contribui la evaluarea riscului cardiovascular și la alegerea tratamentului. În funcție de rezultat și de celelalte investigații, medicul poate recomanda tratament medicamentos, coronarografie sau o procedură de revascularizare.

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Editor : A.D.V.