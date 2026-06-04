Investigația care arată direct arterele inimii

Durerea toracică, lipsa de aer la efort sau suspiciunea de infarct pot impune evaluarea rapidă a circulației coronariene. Atunci când este nevoie de o imagine clară a arterelor care hrănesc inima, medicul poate recomanda o investigație invazivă, cu rol diagnostic și uneori terapeutic. Despre coronarografie aflăm mai mult de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie.

În practica actuală, coronarografia permite vizualizarea arterelor coronare prin introducerea unui cateter și injectarea unei substanțe de contrast. Investigația arată unde există îngustări sau blocaje și cât de importante sunt pentru fluxul de sânge către inimă. În caz de coronarografie efectuată în urgență, rezultatul poate ghida imediat o angioplastie cu stent, dacă aceasta este necesară. În situațiile programate, indicația se stabilește după evaluarea simptomelor, a testelor neinvazive și a riscului cardiovascular.

Această investigație face parte din zona în care cardiologia intervențională a schimbat major tratamentul bolilor coronariene. Prin proceduri realizate pe cateter, multe îngustări ale arterelor inimii pot fi tratate fără operație clasică, atunci când anatomia și starea pacientului permit acest lucru. Decizia medicală nu înseamnă doar identificarea unei leziuni prin cardiologie intervențională, ci și stabilirea beneficiului real al tratamentului. De aceea, rezultatul coronarografiei este interpretat în contextul clinic complet, nu izolat.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.