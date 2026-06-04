Live TV

Investigația care arată direct arterele inimii

Data publicării:
Rodica Niculescu
Rodica Niculescu, medic primar cardiologie cu supraspecializare în cardiologia invazivă și intervențională

Durerea toracică, lipsa de aer la efort sau suspiciunea de infarct pot impune evaluarea rapidă a circulației coronariene. Atunci când este nevoie de o imagine clară a arterelor care hrănesc inima, medicul poate recomanda o investigație invazivă, cu rol diagnostic și uneori terapeutic. Despre coronarografie aflăm mai mult de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie.

În practica actuală, coronarografia permite vizualizarea arterelor coronare prin introducerea unui cateter și injectarea unei substanțe de contrast. Investigația arată unde există îngustări sau blocaje și cât de importante sunt pentru fluxul de sânge către inimă. În caz de coronarografie efectuată în urgență, rezultatul poate ghida imediat o angioplastie cu stent, dacă aceasta este necesară. În situațiile programate, indicația se stabilește după evaluarea simptomelor, a testelor neinvazive și a riscului cardiovascular.

Această investigație face parte din zona în care cardiologia intervențională a schimbat major tratamentul bolilor coronariene. Prin proceduri realizate pe cateter, multe îngustări ale arterelor inimii pot fi tratate fără operație clasică, atunci când anatomia și starea pacientului permit acest lucru. Decizia medicală nu înseamnă doar identificarea unei leziuni prin cardiologie intervențională, ci și stabilirea beneficiului real al tratamentului. De aceea, rezultatul coronarografiei este interpretat în contextul clinic complet, nu izolat.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
olguta vasilescu
3
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
5
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prof_Horatiu_Moldovan_SANADOR
Ce diagnostic a primit o femeie care avea dureri în piept la efort și cum a fost tratată
prof_costache_victor_sanador
Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat
madalina iurascu
Fiecare secundă contează atunci când inima suferă
Prof_dr_Horatiu_Moldovan
Avea frisoane și dureri de spate. Cu ce boală severă a inimii a fost diagnosticat un bărbat
dr_carmen_gherghinescu 2024-09-30 at 13.46.36
Cea mai frecventă boală de inimă
Recomandările redacţiei
protest ANAF cluj
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
profimedia-1094744734
Israelul și Libanul spun „da” armistițiului. Hezbollah poate decide...
eugen tomac nicusor dan
Nicușor Dan, așteptat să anunțe azi desemnarea lui Eugen Tomac pentru...
lansări de rachete în Rusia
Orașul părăginit de unde Putin își lansează „super-armele” contra...
Ultimele știri
„Cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă” în Bucureşti. Sindicaliştii, nemulţumiţi de tăierea sporurilor
Un elev britanic a fost sancționat de Rusia pentru că a dezvăluit rețele de spălare de bani prin criptomonede legate de Ilan Șor
Țara în care sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxate de fisc. Care este explicația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...