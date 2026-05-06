Investigația utilă când endoscopia simplă nu este suficientă

dr Alexandra Jichitu

Unele probleme digestive nu pot fi evaluate complet doar prin examinarea suprafeței mucoasei sau prin ecografie obișnuită. Atunci când medicul are nevoie de detalii despre peretele tubului digestiv sau despre organele apropiate, este utilă o metodă care combină cele două tipuri de informație. Despre ecoendoscopie aflăm mai mult de la Dr. Alexandra Jichitu, medic specialist gastroenterologie.

În astfel de situații, ecoendoscopia este investigația care permite examinarea din interiorul tubului digestiv, cu ajutorul unui endoscop prevăzut cu sondă ecografică. Metoda poate evalua esofagul, stomacul, duodenul, pancreasul, căile biliare și structurile din vecinătate, în funcție de indicație. În ecoendoscopia diagnostică, medicul poate aprecia dimensiunea, profunzimea și raporturile unei leziuni, iar în anumite cazuri poate recolta țesut pentru analiză. Această precizie ajută la stabilirea diagnosticului și la alegerea pașilor următori.

Înainte sau în paralel cu această investigație, endoscopia digestivă superioară rămâne metoda de bază pentru examinarea directă a esofagului, stomacului și duodenului. Prin endoscopie digestivă superioară pot fi observate inflamații, ulcerații, sângerări sau formațiuni vizibile la nivelul mucoasei. Dacă este nevoie, se pot recolta biopsii, iar rezultatele orientează tratamentul sau necesitatea unor explorări suplimentare. Diferența esențială este că endoscopia vede suprafața internă, iar ecoendoscopia adaugă informații despre profunzime și structurile din jur.

