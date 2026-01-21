Iradierea de mare precizie care țintește leziunile coloanei vertebrale

Afectarea coloanei vertebrale în context oncologic poate produce durere severă, limitarea mobilității și, uneori, risc neurologic. Abordarea modernă urmărește controlul local al bolii și ameliorarea simptomelor, cu protejarea structurilor sensibile din vecinătate. Despre cum ajută radioterapia stereotaxică la controlul metastazelor vertebrale aflăm mai mult de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie.

Metastazele vertebrale apar prin diseminarea celulelor tumorale la nivelul corpilor vertebrali și pot fi descoperite în cadrul stadializării sau la apariția durerii persistente. În aceste tumori vertebrale, durerea este adesea progresivă și poate fi însoțită de slăbiciune, tulburări senzitive sau semne de compresie medulară, care reprezintă o urgență. Investigațiile imagistice, precum examenele RMN de coloană (mai ales când există semne neurologice) și CT, sunt esențiale pentru evaluarea extensiei și a stabilității. Conduita se stabilește multidisciplinar, integrând oncologia medicală, radioterapia, neurochirurgia/ortopedia și medicina paliativă, după caz.

Radioterapia stereotaxică permite administrarea unor doze mari de radiație într-un volum țintă bine delimitat, cu o precizie ridicată, reducând iradierea țesuturilor sănătoase. În stereotaxie, planificarea este detaliată, iar imobilizarea și ghidajul imagistic sunt esențiale pentru siguranță, mai ales în vecinătatea măduvei spinării. Această metodă poate fi indicată pentru control local, pentru durere refractară sau în situații selectate de recurență, în funcție de istoricul de iradiere și de profilul leziunii. Radioterapia stereotaxică se integrează frecvent într-un plan mai amplu, care poate include chirurgie de stabilizare sau tratament sistemic.

