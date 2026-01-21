Live TV

Iradierea de mare precizie care țintește leziunile coloanei vertebrale

Data publicării:
drsorin- bogdan

Afectarea coloanei vertebrale în context oncologic poate produce durere severă, limitarea mobilității și, uneori, risc neurologic. Abordarea modernă urmărește controlul local al bolii și ameliorarea simptomelor, cu protejarea structurilor sensibile din vecinătate. Despre cum ajută radioterapia stereotaxică la controlul metastazelor vertebrale aflăm mai mult de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie.

Metastazele vertebrale apar prin diseminarea celulelor tumorale la nivelul corpilor vertebrali și pot fi descoperite în cadrul stadializării sau la apariția durerii persistente. În aceste tumori vertebrale, durerea este adesea progresivă și poate fi însoțită de slăbiciune, tulburări senzitive sau semne de compresie medulară, care reprezintă o urgență. Investigațiile imagistice, precum examenele RMN de coloană (mai ales când există semne neurologice) și CT, sunt esențiale pentru evaluarea extensiei și a stabilității. Conduita se stabilește multidisciplinar, integrând oncologia medicală, radioterapia, neurochirurgia/ortopedia și medicina paliativă, după caz.

Radioterapia stereotaxică permite administrarea unor doze mari de radiație într-un volum țintă bine delimitat, cu o precizie ridicată, reducând iradierea țesuturilor sănătoase. În stereotaxie, planificarea este detaliată, iar imobilizarea și ghidajul imagistic sunt esențiale pentru siguranță, mai ales în vecinătatea măduvei spinării. Această metodă poate fi indicată pentru control local, pentru durere refractară sau în situații selectate de recurență, în funcție de istoricul de iradiere și de profilul leziunii. Radioterapia stereotaxică se integrează frecvent într-un plan mai amplu, care poate include chirurgie de stabilizare sau tratament sistemic.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr matei bara
Tratamentul modern pentru metastazele cerebrale
Dr. Alexandru Michire
Ce trebuie să știm despre radioterapie
dr george olaru
Metoda prin care pot fi tratate și cancere metastazate
dr alin tarlea
Radioterapie modernă pentru tumorile ficatului
dr matei bara
Stereotaxia pentru tumorile pulmonare
Recomandările redacţiei
EU Finance Ministers Meeting in Brussels
Ministrul Finanțelor din Suedia: „E trist și absurd că avem un...
Oameni pe strada in Bucuresti
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
Donald Trump
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a...
barbat cu manusi si haine groase in ger
Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță...
Ultimele știri
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea”
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a fost omisă din lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina
Patronatele din HoReCa anunță „o schimbare profundă” în 2026. Între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru a văzut ce se construiește în Ștefan cel Mare și nu s-a ferit de cuvinte: „Ar fi meritat și...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
De ce pâinea este mereu pusă în spatele supermarketurilor: nu o găseşti niciodată la intrare
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi Sport
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, transformare radicală de look. Millie Bobby Brown, apariție inedită la premiile Joy
Film Now
Mara Wilson, vedeta din „Matilda”, trage un semnal de alarmă despre AI: „Niciun copil nu ar trebui să treacă...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Vacile sunt mai inteligente decât credem. Biologii austrieci au dovedit că sunt capabile să folosească unelte
Film Now
Gwyneth Paltrow, șocată când i-a văzut pielea lui Timothée Chalamet în „Marty Supreme”: „Nu știam că e așa...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”