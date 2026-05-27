Live TV

Iradierea de mare precizie pentru leziunile ajunse la creier

Data publicării:
Dr. Alexandru Olaru

În unele cancere, boala se poate extinde la nivel cerebral, iar tratamentul trebuie ales în funcție de numărul, dimensiunea și localizarea leziunilor. Scopul este controlul local al bolii, cu protejarea cât mai bună a funcțiilor neurologice și a țesutului sănătos. Despre radiochirurgia și radioterapia stereotaxică pentru tratamentul metastazelor cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie.

În context oncologic, metastazele cerebrale apar atunci când celulele tumorale ajung la nivelul creierului dintr-un cancer aflat inițial în alt organ. Diagnosticul se stabilește prin imagistică, de obicei prin examen RMN cu substanță de contrast, care arată localizarea și dimensiunea leziunilor. La pacienții cu metastaze cerebrale, planul de tratament depinde și de starea generală a pacientului, de controlul bolii din restul organismului și de tratamentele deja efectuate. Decizia este luată într-o echipă medicală care poate include oncolog, radioterapeut și neurochirurg.

Pentru unele cazuri, radiochirurgia este o soluție ce constă în administrarea unei doze mari de radiație într-o zonă foarte bine delimitată, fără intervenție chirurgicală clasică. Metoda este folosită mai ales atunci când leziunile sunt limitate ca număr și dimensiune, iar poziția lor permite tratament sigur. În radiochirurgie, planificarea este foarte precisă, pentru ca doza să fie concentrată în țintă și să protejeze structurile cerebrale importante. După tratament, urmărirea imagistică arată răspunsul leziunilor și ajută la stabilirea pașilor următori.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
3
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Avertizare meteo de furtuni.
4
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
nicusor dan
5
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Digi Sport
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DR_BEATRICE_ANGHEL
Ce aduce iradierea în tratamentul unei boli grave a bărbatului
Dr. Alexandru Olaru
Radioterapia stereotaxică pentru cancerul de prostată
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
„Cupola de foc” a ajuns în România: Peste 30°C la umbră. Cât ține...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Salarii mai mari pentru președinte, premier, miniștri și parlamentari...
tragere cu un sistem patriot
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe...
Ultimele știri
Ciucu, supărat pe Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti: „Am așteptat în zadar”
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Noi alerte meteo: ANM anunță furtuni și vijelii în mai multe zone din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model celebru așteaptă al șaselea copil la 44 de ani. Soțul ei este moștenitorul uneia dintre cele mai...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special