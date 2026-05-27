Iradierea de mare precizie pentru leziunile ajunse la creier

În unele cancere, boala se poate extinde la nivel cerebral, iar tratamentul trebuie ales în funcție de numărul, dimensiunea și localizarea leziunilor. Scopul este controlul local al bolii, cu protejarea cât mai bună a funcțiilor neurologice și a țesutului sănătos. Despre radiochirurgia și radioterapia stereotaxică pentru tratamentul metastazelor cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie.

În context oncologic, metastazele cerebrale apar atunci când celulele tumorale ajung la nivelul creierului dintr-un cancer aflat inițial în alt organ. Diagnosticul se stabilește prin imagistică, de obicei prin examen RMN cu substanță de contrast, care arată localizarea și dimensiunea leziunilor. La pacienții cu metastaze cerebrale, planul de tratament depinde și de starea generală a pacientului, de controlul bolii din restul organismului și de tratamentele deja efectuate. Decizia este luată într-o echipă medicală care poate include oncolog, radioterapeut și neurochirurg.

Pentru unele cazuri, radiochirurgia este o soluție ce constă în administrarea unei doze mari de radiație într-o zonă foarte bine delimitată, fără intervenție chirurgicală clasică. Metoda este folosită mai ales atunci când leziunile sunt limitate ca număr și dimensiune, iar poziția lor permite tratament sigur. În radiochirurgie, planificarea este foarte precisă, pentru ca doza să fie concentrată în țintă și să protejeze structurile cerebrale importante. După tratament, urmărirea imagistică arată răspunsul leziunilor și ajută la stabilirea pașilor următori.

