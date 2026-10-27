Iradierea de precizie a leziunilor de la nivelul creierului

Tratamentul formațiunilor intracraniene trebuie să țină cont de localizarea lor și de apropierea unor regiuni cerebrale care controlează funcții esențiale. Radioterapia modernă permite administrarea unor doze atent calculate, pentru controlul bolii și protejarea cât mai bună a țesutului sănătos. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru tumorile cerebrale de la Dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie.

Tumorile cerebrale pot fi formațiuni care se dezvoltă direct la nivelul creierului sau leziuni secundare, apărute prin răspândirea unui cancer din alt organ. Tratamentul depinde de tipul tumorii, dimensiune, localizare și manifestările neurologice, dar și de starea generală a pacientului. În tumorile cerebrale, radioterapia poate fi recomandată ca tratament principal, după intervenția chirurgicală sau în asociere cu alte terapii oncologice. Planificarea pe baza imaginilor RMN și CT permite delimitarea precisă a zonei care trebuie iradiată.

Pentru anumite leziuni bine delimitate, stereotaxia permite concentrarea unei doze mari de radiație asupra țintei, într-o singură ședință sau într-un număr redus de ședințe. Tehnica este utilizată frecvent pentru metastaze cerebrale și poate fi indicată și în tratamentul unor tumori primare sau benigne atent selectate. Prin stereotaxie, doza scade rapid în afara zonei tratate, ceea ce limitează expunerea structurilor cerebrale din apropiere. Alegerea acestei metode depinde de dimensiunea și localizarea leziunii, precum și de obiectivele tratamentului.

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Editor : A.D.V.