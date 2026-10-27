Live TV

Iradierea de precizie a leziunilor de la nivelul creierului

Data publicării:
Dr. Alexandru Olaru
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tratamentul formațiunilor intracraniene trebuie să țină cont de localizarea lor și de apropierea unor regiuni cerebrale care controlează funcții esențiale. Radioterapia modernă permite administrarea unor doze atent calculate, pentru controlul bolii și protejarea cât mai bună a țesutului sănătos. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru tumorile cerebrale de la Dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie.

Tumorile cerebrale pot fi formațiuni care se dezvoltă direct la nivelul creierului sau leziuni secundare, apărute prin răspândirea unui cancer din alt organ. Tratamentul depinde de tipul tumorii, dimensiune, localizare și manifestările neurologice, dar și de starea generală a pacientului. În tumorile cerebrale, radioterapia poate fi recomandată ca tratament principal, după intervenția chirurgicală sau în asociere cu alte terapii oncologice. Planificarea pe baza imaginilor RMN și CT permite delimitarea precisă a zonei care trebuie iradiată.

Pentru anumite leziuni bine delimitate, stereotaxia permite concentrarea unei doze mari de radiație asupra țintei, într-o singură ședință sau într-un număr redus de ședințe. Tehnica este utilizată frecvent pentru metastaze cerebrale și poate fi indicată și în tratamentul unor tumori primare sau benigne atent selectate. Prin stereotaxie, doza scade rapid în afara zonei tratate, ceea ce limitează expunerea structurilor cerebrale din apropiere. Alegerea acestei metode depinde de dimensiunea și localizarea leziunii, precum și de obiectivele tratamentului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medic stetoscop profi
Organele care dezvoltă un nou rol după menopauză. Descoperirea îi intrigă pe cercetători
Asian women use smartphone for access control face recognition in private identification on sofa living room at home
Un simplu selfie ar putea dezvălui șansele de supraviețuire ale pacienților cu cancer. Cum funcționează noua tehnologie AI
Cercetător, creier,demență
Un vaccin folosit de zeci de ani ar putea proteja creierul împotriva demenței. Descoperirea cercetătorilor americani
dr-Duma (1)
„Genele nu ne scriu singure destinul.” Cum îţi pot influenţa longevitatea informaţiile date de un test genetic
download-43
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Reacția lui Nicușor Dan, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotaj...
Rumen Radev
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri...
luca niculescu foto facebook
Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în...
accident rutier triunghi semn
Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia...
Ultimele știri
Politicianul din Slatina care a tras cu arma spre mascații veniți la percheziții a fost reținut
Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, până în decembrie. Anunțul CNAIR pentru șoferi
Petrişor Peiu, atac la PSD: „A trecut de la indignare la complicitate”. Liderul AUR acuză Guvernul Niculescu că ascunde deficitul real
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă problemele cu banii în urmă, începând cu 27 octombrie 2026. Scapă de griji și își recapătă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau. Ce a spus despre viața ei personală...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă, de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...