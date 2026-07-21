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Iradierea locală folosită pentru unele leziuni cutanate grave

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Unele tumori ale pielii pot fi tratate prin metode care acționează strict local, fără intervenție chirurgicală extinsă. Alegerea depinde de tipul leziunii, dimensiune, localizare și de starea generală a pacientului. Aflăm mai mult despre brahiterapia pentru cancerele de piele de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie.

În practica oncologică, cancerele de piele includ forme diferite, de la carcinom bazocelular și carcinom spinocelular până la melanom, fiecare cu reguli proprii de tratament. Multe leziuni sunt vindecabile dacă sunt diagnosticate și tratate la timp. În cancerele de piele, examinarea dermatologică și confirmarea histologică sunt importante pentru stabilirea tipului exact de tumoră. Tratamentul se alege în funcție de risc, profunzime, localizare și posibilitatea de obținere a unui rezultat funcțional și estetic bun.

Pentru unele leziuni superficiale sau greu de abordat chirurgical, brahiterapia poate fi o opțiune de tratament local. Metoda presupune plasarea sursei de radiație foarte aproape de zona afectată, astfel încât doza să fie concentrată în leziune și să protejeze mai bine țesuturile din jur. În brahiterapia de contact pentru leziuni cutanate, tratamentul se face în ședințe planificate, iar indicația este stabilită de echipa de radioterapie.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

 

Editor : A.D.V.

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