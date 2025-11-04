Leucemiile: diagnostic rapid și tratament personalizat

Leucemiile sunt boli ale sângelui care afectează celulele albe, alterând funcția imunitară și producția normală de celule sanguine. Care pot fi cauzele, ce simptome pot prezenta pacienții, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.

Leucemiile acute se caracterizează prin proliferarea rapidă a celulelor anormale în măduva osoasă, necesitând tratament de urgență. Simptomele includ oboseală accentuată, sângerări spontane, infecții frecvente și anemie severă. Terapia combină chimioterapia intensivă, transplantul medular și terapiile țintite, care cresc semnificativ șansele de remisiune.

Leucemia mieloidă acută este o formă agresivă de cancer hematologic, în care celulele stem hematopoietice se transformă necontrolat. Diagnosticarea se bazează pe analize de sânge și măduvă, iar tratamentul urmărește eliminarea completă a celulelor maligne. Progresele recente în terapiile moleculare și imunologice oferă rezultate tot mai promițătoare.

