Live TV

Leucemiile: diagnostic rapid și tratament personalizat

Data publicării:
Sorina Antohi

Leucemiile sunt boli ale sângelui care afectează celulele albe, alterând funcția imunitară și producția normală de celule sanguine. Care pot fi cauzele, ce simptome pot prezenta pacienții, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.

Leucemiile acute se caracterizează prin proliferarea rapidă a celulelor anormale în măduva osoasă, necesitând tratament de urgență. Simptomele includ oboseală accentuată, sângerări spontane, infecții frecvente și anemie severă. Terapia combină chimioterapia intensivă, transplantul medular și terapiile țintite, care cresc semnificativ șansele de remisiune.

Leucemia mieloidă acută este o formă agresivă de cancer hematologic, în care celulele stem hematopoietice se transformă necontrolat. Diagnosticarea se bazează pe analize de sânge și măduvă, iar tratamentul urmărește eliminarea completă a celulelor maligne. Progresele recente în terapiile moleculare și imunologice oferă rezultate tot mai promițătoare.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
ludovic orban digi24
3
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe stradă și ploaie
Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și...
5AC-eIef
Accident între un autobuz și un tramvai în București. Opt persoane...
bandă de polișie „nu treceți”
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Constanţa. Poliţiştii au...
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Ultimele știri
Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi
Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
leucemie cancerul sangelui
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice
photo-collage.png - 2025-05-21T122554.867
Băuturile energizante, asociate cu dezvoltarea leucemiei. Legătura dintre taurină și creșterea celulelor canceroase
Ce este terapia CAR-T. Foto Shutterstock
Terapia CAR-T: Tratament inovator împotriva mai multor tipuri de cancer, disponibil și în România. Medic: „Avem indicații clare”
profimedia-0835068111
Patti Scialfa, soţia lui Bruce Springsteen, a dezvăluit că suferă de leucemie: „Aceasta este noua mea rutină zilnică de acum înainte”
Syrian First Lady Asma Al-Assad Treated For Breast Cancer
Asma al-Assad, soția președintelui sirian Bashar al-Assad, suferă de leucemie. Acum 5 ani a învins cancerul
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
George Clooney spune că nu s-a certat nici măcar o dată cu Amal, în 11 ani de mariaj: "Toată lumea se...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”