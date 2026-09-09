Leziunea care destabilizează genunchiul la mișcările de pivotare

Schimbările bruște de direcție, opririle rapide sau aterizările incorecte pot afecta unul dintre principalii stabilizatori ai genunchiului. După accidentare, durerea și umflarea se pot reduce, dar senzația că genunchiul cedează poate persista și poate limita revenirea la sport. Despre ruptura de ligament încrucișat anterior aflăm mai mult de la Dr. Theodor Wagner, medic specialist ortopedie și traumatologie.

Ruptura de ligament încrucișat anterior apare frecvent în timpul activităților care solicită rotația și schimbarea rapidă a direcției. Evaluarea urmărește gradul de instabilitate și eventualele leziuni asociate ale meniscurilor sau cartilajului, iar examenul RMN poate completa diagnosticul clinic. În ruptura de ligament încrucișat anterior, nu toate cazurile necesită operație, decizia depinzând de nivelul de activitate, vârstă, instabilitate și obiectivele pacientului. Pentru persoanele active, cu genunchi instabil, poate fi recomandată reconstrucția ligamentului.

În multe intervenții, artroscopia de genunchi permite accesul în articulație prin incizii mici, cu ajutorul unei camere și al unor instrumente speciale. Prin artroscopia de genunchi pot fi evaluate și tratate leziunile asociate, iar reconstrucția ligamentară este realizată, de regulă, prin tehnici artroscopice. Rezultatul depinde însă la fel de mult de recuperarea postoperatorie, care urmărește refacerea mobilității, a forței și a controlului genunchiului. Revenirea la sport se face numai după atingerea unor criterii funcționale, nu doar după trecerea unei perioade fixe.

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Editor : A.D.V.