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Leziunea care poate compromite stabilitatea genunchiului

Data publicării:
dr_vladimir_puscasu 2024-10-08 at 10.27.10

Un traumatism sportiv sau o mișcare bruscă de pivotare poate produce o leziune importantă chiar dacă durerea inițială se mai ameliorează. Când genunchiul rămâne instabil, se umflă sau cedează la mișcare, evaluarea ortopedică este esențială pentru alegerea tratamentului. Aflăm mai mult despre ruptura de ligament încrucișat anterior de la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie.

În multe cazuri, ruptura de ligament încrucișat anterior apare la practicarea sporturilor care implică schimbări rapide de direcție, opriri bruște sau aterizări incorecte. Pacientul poate simți un pocnet, urmat de durere, umflare rapidă și senzația că genunchiul nu mai este sigur. În ruptura de ligament încrucișat anterior, diagnosticul se bazează pe examen clinic și RMN, care arată și eventualele leziuni asociate de menisc sau cartilaj. Tratamentul depinde de vârstă, nivelul de activitate, gradul de instabilitate și obiectivele pacientului.

Când instabilitatea persistă sau pacientul vrea să revină la activități solicitante, ligamentoplastia poate fi recomandată pentru refacerea stabilității genunchiului. Intervenția presupune reconstrucția ligamentului cu o grefă, urmată de recuperare etapizată și atent supravegheată. La o ligamentoplastie modernă, rezultatul depinde nu doar de operație, ci și de forța musculară, controlul mișcării și respectarea programului de recuperare. Revenirea la sport se face treptat, după criterii funcționale, nu doar după trecerea unui anumit număr de luni.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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