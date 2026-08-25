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Leziunea osoasă care poate compromite stabilitatea gleznei

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Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie.
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O accidentare prin cădere, răsucire sau impact poate afecta unul sau mai multe oase care formează articulația gleznei. Gravitatea depinde nu doar de fractură, ci și de stabilitatea articulației și de eventualele leziuni ale ligamentelor. Despre fractura de gleznă aflăm mai mult de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie, supraspecializat în chirurgia gleznei și a piciorului.

Fractura de gleznă poate varia de la o leziune simplă, fără deplasarea osului, până la fracturi complexe care afectează mai multe componente ale articulației. Durerea, umflarea, imposibilitatea de a călca și deformarea sunt semne care necesită evaluare ortopedică și investigații imagistice. În fractura de gleznă stabilă poate fi suficient tratamentul prin imobilizare, în timp ce fracturile deplasate sau instabile pot necesita operație. Obiectivul este refacerea cât mai corectă a anatomiei articulației, pentru a reduce riscul de artroză ulterior.

Dacă articulația se degradează sever în timp, artroplastia de gleznă poate deveni o opțiune pentru reducerea durerii și păstrarea mobilității. Procedura presupune înlocuirea suprafețelor articulare deteriorate cu componente artificiale și este indicată doar după o evaluare atentă a osului, ligamentelor și alinierii piciorului. În artroplastia de gleznă, selecția pacientului are un rol important pentru rezultatul pe termen lung. Alternativa în unele cazuri avansate rămâne blocarea chirurgicală a articulației, iar alegerea se face individual.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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