Leziuni hepatice frecvente: când este necesar tratamentul

Formațiunile chistice ale ficatului sunt adesea descoperite întâmplător. Nu toate necesită intervenție, dar evaluarea corectă este esențială. Aflăm mai mult despre diagnosticul și opțiunile de tratament pentru chistul hepatic de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie hepatică.

Chistul hepatic este, de cele mai multe ori, o leziune benignă, asimptomatică. Dimensiunea și simptomatologia dictează conduita terapeutică. În cazul unui chist hepatic voluminos, pot apărea dureri sau compresii ale structurilor adiacente. Monitorizarea imagistică este adesea suficientă în formele necomplicate.

Operația la ficat este indicată doar în situații bine definite, precum complicațiile sau suspiciunea de malignitate. Intervențiile hepatice necesită expertiză specializată și evaluare preoperatorie riguroasă. O operație la ficat este adaptată tipului de leziune și stării pacientului. Scopul este rezolvarea patologiei cu conservarea maximă a parenchimului hepatic.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.