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Metoda care scade riscul de cancer de col uterin

Data publicării:
Dr. Virginia Țârlea
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Infecția cu virusul papiloma uman este foarte frecventă, iar anumite tipuri ale acestuia pot provoca modificări celulare care, în timp, duc la apariția cancerului. Prevenția prin vaccinare oferă protecție împotriva principalelor tipuri de HPV cu risc oncologic și reprezintă una dintre cele mai importante măsuri pentru reducerea incidenței unor cancere. Aflăm mai mult despre vaccinarea anti-HPV de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.

Vaccinarea anti-HPV este recomandată în special înainte de începerea vieții sexuale, când eficiența protecției este cea mai mare. Vaccinul stimulează sistemul imunitar să producă anticorpi împotriva tipurilor de HPV incluse în vaccin și previne infecțiile noi, fără să trateze infecțiile deja existente. Vaccinarea anti-HPV este importantă atât pentru fete, cât și pentru băieți, deoarece virusul poate provoca și alte tipuri de cancer, inclusiv anal și orofaringian. Beneficiile și schema de vaccinare sunt stabilite în funcție de vârstă și de recomandările medicale.

Legătura dintre infecția persistentă cu anumite tipuri de HPV și cancerul de col uterin este bine demonstrată, majoritatea cazurilor fiind asociate cu această infecție. Vaccinarea reduce semnificativ riscul de apariție a leziunilor precanceroase și a cancerelor provocate de tipurile virale incluse în vaccin. În prevenirea cancerului de col uterin, vaccinarea trebuie completată de participarea la programele de screening, deoarece nu oferă protecție împotriva tuturor tipurilor oncogene de HPV. Asocierea acestor măsuri permite prevenirea unui număr foarte mare de cazuri de boală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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