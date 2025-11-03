Nutriția pacientului oncologic, parte esențială a tratamentului - 11 noiembrie – Dr. Andra Stancu

Nutriția pacientului cu cancer are un rol fundamental în menținerea forței, a imunității și a răspunsului la tratament. Cum poate alimentația să influențeze tratamentul bolii și ce ar trebui să cuprindă dieta pacienților aflăm de la Dr. Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală.

Alimentația în cancer trebuie adaptată fiecărui pacient, având în vedere stadiul bolii, tratamentele administrate și posibilele efecte secundare. O dietă echilibrată, bogată în proteine, vitamine și antioxidanți, ajută la refacerea țesuturilor și la reducerea inflamației. Consultul oncologic contribuie la personalizarea planului alimentar.

Tratamentul pentru cancer include chimioterapie, radioterapie, imunoterapie și intervenții chirurgicale. Toate aceste terapii pot fi susținute eficient de o nutriție corectă, care ajută organismul să tolereze mai bine procedurile și să se refacă după ele, îmbunătățind astfel calitatea vieții.

