O afecțiune neurologică cu impact major asupra vieții cotidiene

Cefaleea recurentă nu trebuie ignorată, mai ales atunci când interferează cu activitățile zilnice. Diagnosticul diferențial al durerii de cap este esențial. Despre un anumit tip de cefalee, mai exact despre migrenă, aflăm mai mult de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie.

Migrena este o afecțiune neurologică caracterizată prin episoade recurente de durere intensă. Simptomele pot fi însoțite de greață, fotofobie sau fonofobie. Migrena are mecanisme complexe și declanșatori multipli. Managementul presupune tratament personalizat și identificarea factorilor favorizanți.

Durerea de cap poate avea cauze multiple, de la benigne la severe. Diferențierea între o durere de cap primară și una secundară este esențială. O durere de cap persistentă sau cu caracter atipic necesită evaluare neurologică. Abordarea corectă reduce riscul de subdiagnosticare.

