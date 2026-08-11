Operația care îndepărtează tumora și păstrează sânul

Tratamentul chirurgical nu presupune întotdeauna îndepărtarea completă a sânului, în cazul identificării unor tumori mamare. Pentru multe paciente cu boală localizată, tumora poate fi excizată cu margini de siguranță, păstrând în același timp o mare parte din țesutul sănătos. Aflăm mai mult despre chirurgia conservatoare în cancerul de sân de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală.

După confirmarea diagnosticului de cancer de sân, tumora este evaluată în funcție de dimensiune, localizare, numărul leziunilor și caracteristicile biologice. Aceste informații arată dacă este posibilă păstrarea sânului și ce tratamente trebuie administrate înainte sau după operație. În cancerul de sân, alegerea intervenției se face împreună cu pacienta și cu echipa multidisciplinară. Rezultatul oncologic rămâne prioritar, indiferent de tipul operației.

Chirurgia conservatoare în cancerul de sân presupune îndepărtarea tumorii împreună cu o margine de țesut sănătos, urmată de analizarea piesei operatorii. În cele mai multe situații, operația este completată de radioterapie, pentru reducerea riscului de recidivă locală. Prin chirurgie conservatoare în cancerul de sân, rezultatele oncologice pot fi comparabile cu cele ale mastectomiei la pacientele corect selectate. Tehnicile oncoplastice permit uneori excizarea unor volume mai mari, cu remodelarea sânului și păstrarea unui rezultat estetic bun.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.