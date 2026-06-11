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Operația care restabilește circulația când arterele inimii sunt grav îngustate

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dr victor costache
Dr. Victor Costache, medic primar Chirurgie cardiovasculară

În boala coronariană avansată, unele îngustări ale arterelor inimii nu pot fi rezolvate optim doar prin tratament medicamentos sau prin plasarea unui stent. În aceste situații, refacerea circulației printr-o intervenție chirurgicală poate reduce simptomele și poate îmbunătăți prognosticul la pacienți selectați. Despre cele mai bune metode de revascularizare chirurgicală a inimii aflăm mai mult de la Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Pentru anumite forme de boală coronariană, operația de bypass creează o rută nouă pentru sânge, ocolind zonele sever îngustate sau blocate. Grefele pot fi vase prelevate din torace, braț sau membrul inferior, alese în funcție de anatomie și de planul operator. În operația de bypass aortocoronarian, obiectivul este ca mușchiul inimii să primească din nou sânge suficient, mai ales când sunt afectate mai multe artere sau zone importante. Decizia se ia după coronarografie și evaluarea completă a riscurilor pacientului.

Alegerea metodei de revascularizare depinde de severitatea bolii, numărul arterelor afectate, funcția inimii și bolile asociate. Chirurgia cardiovasculară are un rol esențial în cazurile complexe, în special când intervenția chirurgicală oferă un rezultat mai durabil decât alte opțiuni. În chirurgia cardiovasculară, planificarea include alegerea grefelor, stabilirea tehnicii operatorii și pregătirea pacientului pentru recuperare. După intervenție, tratamentul medicamentos, controlul factorilor de risc și reabilitarea cardiacă sunt parte din îngrijirea pe termen lung.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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