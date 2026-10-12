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Operația complexă pentru tumorile de cap de pancreas

Data publicării:
Dr. Eliza Gangone
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Tumorile localizate la nivelul capului pancreasului se află într-o regiune în care pancreasul, duodenul și căile biliare sunt strâns legate anatomic. Atunci când boala poate fi îndepărtată chirurgical, intervenția trebuie planificată astfel încât tumora să fie rezecată complet și continuitatea tubului digestiv să fie refăcută. Despre una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia abdominală, duodenopancreatectomia, aflați mai mult de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.

Cancerul de pancreas este diagnosticat adesea într-un stadiu avansat, deoarece simptomele apar târziu, de cele mai multe ori, și sunt nespecifice. Pentru formele localizate, chirurgia poate oferi șansa unui tratament cu intenție curativă și este integrată, de regulă, cu tratamentul oncologic sistemic. În cancerul de pancreas, tipul operației depinde în primul rând de localizarea tumorii și de raporturile acesteia cu vasele și structurile din jur. Tumorile situate în capul pancreasului pot necesita una dintre cele mai complexe intervenții ale chirurgiei digestive.

Duodenopancreatectomia presupune îndepărtarea capului pancreasului împreună cu duodenul, vezica biliară și o parte a căii biliare, urmată de reconstrucția circuitului digestiv. În funcție de tehnica utilizată, poate fi îndepărtată și o porțiune a stomacului. Duodenopancreatectomia este indicată pacienților atent selectați și necesită o mare experiență chirurgicală și îngrijire postoperatorie complexă. După recuperare, tratamentul oncologic este continuat conform stadiului și particularităților bolii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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