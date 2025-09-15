Live TV

Operația prin care sunt unite permanent două sau mai multe vertebre

Fuziunea spinală sau rahisinteza, adică unirea permanentă a două sau mai multe corpuri vertebrale, este o procedură de chirurgie spinală recomandată în special pentru tratamentul instabilității coloanei vertebrale. Aflăm cum decurge o astfel de intervenție chirurgicală de la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie.

Intervenția chirurgicală de fuziune vertebrală este indicată în cazul instabilității vertebrale, atunci când o vertebră alunecă peste o alta, situație numită spondiloliză, dar poate fi recomandată și în alte situații. Dintre acestea, pot fi amintite fracturile vertebrale, mai ales în cazul fracturilor severe, al stenozei de canal spinal, al herniei de disc și al altor boli degenerative ale discurilor intervertebrale.

În prezent, rahisinteza este realizată prin proceduri neurochirurgicale moderne. Intervențiile de chirurgie spinală sunt realizate cu ajutorul imagisticii avansate, uneori și utilizând sisteme sofisticate de neuronavigație spinală. Pentru procedura de fuziune vertebrală pot fi necesare grefe osoase, uneori recoltate chiar de la pacient, precum și plăci, tije și șuruburi metalice, pentru stabilizarea coloanei vertebrale.

