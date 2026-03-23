Opțiuni moderne pentru femeile diagnosticate cu o boală gravă

dr_stefan_voiculescu

Diagnosticul de cancer de sân la o vârstă tânără aduce, pe lângă impactul emoțional, întrebări concrete despre fertilitate, sarcină, moștenire genetică și plan de viață. Tocmai de aceea, abordarea trebuie să fie rapidă, dar atent personalizată, cu decizii luate pe baze științifice. Despre cancerul de sân la vârste tinere aflăm mai mult de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală.

Cancerul de sân la paciente tinere poate avea particularități de biologie tumorală și de prezentare, iar istoricul familial și testarea genetică pot deveni relevante mai mult decât la alte grupe de vârstă. Evaluarea inițială include stadializarea corectă, caracterizarea hormonală și genetică a tumorii și discutarea opțiunilor terapeutice în echipă multidisciplinară. Pentru pacientele tinere cu cancer de sân, momentul diagnosticului și accesul la tratament complet influențează major prognosticul. În plus, trebuie avute în vedere și aspecte precum conservarea fertilității înainte de terapiile sistemice, atunci când este cazul.

Chirurgia conservatoare pentru cancer de sân presupune îndepărtarea tumorii cu margini de siguranță oncologică, păstrând restul sânului, de obicei urmată de radioterapie pentru control local. Pentru acest tip de chirurgie, eligibilitatea depinde de raportul dintre dimensiunea tumorii și volumul sânului, de localizare, de multifocalitate și de posibilitatea obținerii unor margini oncologice adecvate. Pentru multe paciente, această opțiune oferă rezultate oncologice comparabile cu mastectomia, dar cu un impact estetic mai bun. Decizia finală integrează criterii medicale, preferințele pacientei și planul complet de tratament.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

