Pașii pregătitori pentru operație în cancerul de sân

Atunci când cancerul este diagnosticat în stadii incipiente, de obicei tratamentul chirurgical este prima opțiune de tratament și poate fi realizat imediat după stabilirea diagnosticului și stadializare. În cazurile în care boala este însă avansată local, poate fi nevoie de administrarea prealabilă a tratamentelor sistemice. Care sunt acestea, când sunt indicate și cu ce beneficii aflăm de la Dr. Cristina Lazăr, medic specialist chirurgie generală.

Atunci când cancerul de sân se află într-un stadiu local avansat, eventual cu extindere la ganglionii limfatici, se recomandă tratamentul oncologic sistemic, cu rolul de a reduce dimensiunile tumorii și extensia acesteia, pentru a permite apoi realizarea unui tratament chirurgical pentru cancer de sân. Poate fi astfel nevoie de tratament preoperator, numit și terapie neoadjuvantă, prin chimioterapie, terapie hormonală sau terapii țintite.

Este important de știut că pacientele cu cancer de sân au acces în prezent la opțiuni moderne de diagnostic și tratament, inclusiv la metode eficiente de screening al bolii, prin ecografie de sân sau mamografie cu tomosinteză. Este recomandat în acest sens să se adreseze unor centre care asigură o abordare multidisciplinară modernă integrată, pentru a beneficia de cele mai bune îngrijiri de specialitate.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.