Poate fi slăbitul cu medicamente o soluție?

Slăbitul cu medicamente poate fi o soluție eficientă pentru persoanele la care dieta și exercițiile fizice nu dau rezultatele dorite, dar trebuie întotdeauna urmat sub supravegherea medicului, pentru a asigura siguranța și echilibrul metabolic al organismului. Despre slăbitul cu medicamente aflăm mai mult de la Dr. Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Obezitatea este o boală complexă, multifactorială, care influențează profund starea generală de sănătate și crește riscul de afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat sau cancer. Dincolo de aspectul estetic, este o problemă medicală serioasă, ce necesită o abordare personalizată, bazată pe modificarea stilului de viață, consiliere nutrițională și, uneori, tratament medicamentos.

Sindromul metabolic reunește mai multe tulburări: obezitate abdominală, hipertensiune, dislipidemie și rezistență la insulină. Împreună, acestea cresc semnificativ riscul de boli cardiovasculare și diabet zaharat de tip 2. Stabilirea precoce a diagnosticului de sindrom metabolic și intervenția complexă asupra tuturor componentelor acestuia sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung.

