Primele săptămâni de viață ale copiilor născuți foarte devreme

Nașterea cu multe săptămâni înainte de termen înseamnă că unele organe ale copilului nu au ajuns încă la maturitatea necesară pentru adaptarea completă la viața extrauterină. Nou-născuții veniți pe lume foarte devreme au nevoie de îngrijiri specializate încă din primele momente, pentru susținerea respirației, alimentației și dezvoltării. Aflăm mai mult despre îngrijirea marilor prematuri de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Îngrijirea nou-născutului prematur este adaptată vârstei gestaționale, greutății și gradului de maturizare a organelor. În cazul copiilor născuți foarte devreme, dificultățile respiratorii, menținerea temperaturii corporale și alimentația reprezintă priorități importante. Îngrijirea nou-născutului prematur include susținerea respirației, asigurarea unui aport nutrițional adecvat și prevenirea infecțiilor, dar și facilitarea contactului cu părinții, atunci când starea copilului permite. Laptele matern are un rol deosebit în alimentație și în reducerea riscului anumitor complicații.

Terapia intensivă neonatală asigură monitorizarea continuă și tratamentul complicațiilor care pot apărea în primele zile sau săptămâni de viață. În funcție de necesități, nou-născutul poate avea nevoie de suport respirator, administrarea de surfactant, nutriție intravenoasă sau alimentație prin sondă. În terapia intensivă neonatală, echipa urmărește și posibilele complicații neurologice, digestive, oculare sau infecțioase asociate prematurității. Pe măsură ce copilul se stabilizează, îngrijirea urmărește dezvoltarea autonomiei respiratorii și alimentare și pregătirea pentru externare, cu un program de monitorizare ulterioară.

Editor : A.D.V.