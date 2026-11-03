Live TV

Primele săptămâni de viață ale copiilor născuți foarte devreme

Data publicării:
dr cornelia preda
Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nașterea cu multe săptămâni înainte de termen înseamnă că unele organe ale copilului nu au ajuns încă la maturitatea necesară pentru adaptarea completă la viața extrauterină. Nou-născuții veniți pe lume foarte devreme au nevoie de îngrijiri specializate încă din primele momente, pentru susținerea respirației, alimentației și dezvoltării. Aflăm mai mult despre îngrijirea marilor prematuri de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Îngrijirea nou-născutului prematur este adaptată vârstei gestaționale, greutății și gradului de maturizare a organelor. În cazul copiilor născuți foarte devreme, dificultățile respiratorii, menținerea temperaturii corporale și alimentația reprezintă priorități importante. Îngrijirea nou-născutului prematur include susținerea respirației, asigurarea unui aport nutrițional adecvat și prevenirea infecțiilor, dar și facilitarea contactului cu părinții, atunci când starea copilului permite. Laptele matern are un rol deosebit în alimentație și în reducerea riscului anumitor complicații.

Terapia intensivă neonatală asigură monitorizarea continuă și tratamentul complicațiilor care pot apărea în primele zile sau săptămâni de viață. În funcție de necesități, nou-născutul poate avea nevoie de suport respirator, administrarea de surfactant, nutriție intravenoasă sau alimentație prin sondă. În terapia intensivă neonatală, echipa urmărește și posibilele complicații neurologice, digestive, oculare sau infecțioase asociate prematurității. Pe măsură ce copilul se stabilizează, îngrijirea urmărește dezvoltarea autonomiei respiratorii și alimentare și pregătirea pentru externare, cu un program de monitorizare ulterioară.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
Digi Sport
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ana-Chioveanu
Creșterea insuficientă a fătului și rolul placentei
dr-lorena-cojocaru
Situațiile critice din sarcină și naștere care cer intervenție rapidă
dr Emel Nuraltay
Ce probleme pot pune sarcinile cu gemeni
dr cornelia preda
Problema respiratorie care poate apărea imediat după naștere
Fotografie principala
Prima luptă pentru viață: cum colaborează medicii în intervențiile esențiale la nou-născuți
Recomandările redacţiei
US political choice Democrat and Republican signposts. Wooden sign with Democrat and Republican arrows pointing in opposite directions on US flag back
Alegeri SUA 2026. Ce se întâmplă dacă sondajele greșesc: cum se poate...
vreme, iarna, toamna, meteo
ANM a actualizat prognoza pentru luna noiembrie. Temperaturile scad...
Alegeri SUA
Bătălia pentru Congresul SUA se dă cu donații de sute de milioane de...
SUA vs Iran
SUA au atacat insula iraniană Qeshm înaintea alegerilor de la...
Ultimele știri
Rabla Auto 2026: Înscrierile pentru persoane fizice au început. Ce trebuie verificat înainte de depunerea cererii
Operaţiunea „JUPITER 6”: Peste 300 de percheziţii au loc în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară
Apărarea antiaeriană rusă susține că a interceptat 493 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd dă peste cap viața a 4 zodii până pe 13 noiembrie. Deciziile dificile și problemele care...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
„Băi, sunteți nebuni la cap?”. Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de Sorina...
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Edi Iordănescu, în locul lui Zeljko Kopic! Fostul selecționer, dorit înapoi în Polonia. Exclusiv
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzarea mașinii personale? Ce prevede Codul fiscal
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Regina s-a întors!" Celebra jurnalistă a revenit pe teren direct la derby
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce se întâmpla între Angelina Jolie și Salma Hayek pe platourile de filmare: "Oamenii se întrebau: Care e...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Crește vârsta de pensionare? Ministerul Muncii spune care români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...