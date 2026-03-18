Problema din copilărie ce poate afecta grav viața de adult

Problemele de dezvoltare ale șoldului pot avea consecințe pe termen lung dacă nu sunt recunoscute devreme. Cu cât diagnosticul este pus mai devreme, cu atât cresc șansele de tratament eficient, cu rezultate funcționale bune și fără sechele. Despre displazia de șold și opțiunile de tratament la adulți aflăm mai mult de la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie.

Displazia de șold reprezintă o dezvoltare anormală a articulației șoldului, în care capul femural și acetabulul nu se aliniază corect. La nou-născuți și sugari, depistarea precoce se face prin screening clinic și, când este indicat, ecografie de șold, tocmai pentru că intervenția timpurie poate ghida formarea corectă a articulației. Factorii de risc includ prezentația pelvină, istoricul familial și sexul feminin, dar poate apărea și fără factori evidenți. Copiii cu displazie de șold netratată la timp pot ajunge să prezinte șchiopătat, durere și artroză precoce la vârsta adultă.

Proteza de șold nu este un tratament al displaziei de șold la copil, dar poate deveni relevantă la adult atunci când afecțiunea netratată sau insuficient corectată a dus la artroză severă. În aceste situații, proteza de șold poate oferi reducerea durerii și recâștigarea mobilității, însă intervenția poate fi mai complexă decât în artroza primară, din cauza particularităților anatomice. Decizia se bazează pe simptomatologie, imagistică și impactul asupra vieții de zi cu zi. Pentru mulți pacienți, proteza de șold înseamnă revenirea la un nivel de funcționare imposibil de obținut prin tratament conservator.

