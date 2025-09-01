Probleme respiratorii? Când trebuie să te adresezi medicului

Fiecare dintre noi se confruntă ocazional cu diverse probleme respiratorii. Cauzele pot fi variate, mergând de la infecții respiratorii la alergii și chiar afecțiuni cardiovasculare, dar nu numai. Cum recunoaștem o pneumonie și când trebuie să ne adresăm medicului aflăm de la Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă.

Nu orice infecție respiratorie necesită adresarea către medic, dar sunt semne și simptome care indică o gravitate a afecțiunii și pentru care nu trebuie întârziată prezentarea la medic. Dintre semnele care pot indica o formă gravă de pneumonie trebuie menționate dificultățile la respirat, durerea în piept, febra înaltă, tusea severă cu expectorație, în care culoarea mucusului este schimbată. În plus, orice înrăutățire a unor simptome deja existente trebuie să aducă pacientul la medic.

Pe lângă simptomele deja menționate, o situație potențial gravă este la pacienții cu boli pulmonare aflați în grupele la risc. Este vorba aici de persoanele cu vârsta peste 65 de ani sau copiii mai mici de 2 ani, persoanele cu afectare cunoscută a sistemului imun sau persoanele cu alte afecțiuni cronice preexistente, care se pot agrava în absența unui tratament recomandat de medic.

