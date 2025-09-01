Live TV

Probleme respiratorii? Când trebuie să te adresezi medicului

Data publicării:
dr catalina trifan
Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă

Fiecare dintre noi se confruntă ocazional cu diverse probleme respiratorii. Cauzele pot fi variate, mergând de la infecții respiratorii la alergii și chiar afecțiuni cardiovasculare, dar nu numai. Cum recunoaștem o pneumonie și când trebuie să ne adresăm medicului aflăm de la Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă.

Nu orice infecție respiratorie necesită adresarea către medic, dar sunt semne și simptome care indică o gravitate a afecțiunii și pentru care nu trebuie întârziată prezentarea la medic. Dintre semnele care pot indica o formă gravă de pneumonie trebuie menționate dificultățile la respirat, durerea în piept, febra înaltă, tusea severă cu expectorație, în care culoarea mucusului este schimbată. În plus, orice înrăutățire a unor simptome deja existente trebuie să aducă pacientul la medic.

Pe lângă simptomele deja menționate, o situație potențial gravă este la pacienții cu boli pulmonare aflați în grupele la risc. Este vorba aici de persoanele cu vârsta peste 65 de ani sau copiii mai mici de 2 ani, persoanele cu afectare cunoscută a sistemului imun sau persoanele cu alte afecțiuni cronice preexistente, care se pot agrava în absența unui tratament recomandat de medic.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi...
PALATUL PARLAMENTULUI
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi...
Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit...
Ultimele știri
Felicitări pentru că ai sărit în aer pentru Putin. Cum laudă propaganda lui Kim Jong-un moartea soldaților nord-coreeni în Rusia
Fii salvator. Prim ajutor după expunerea la vapori toxici
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanara care sta cu nasul in batista in timp ce trece pe langa o tufa de ambrozie
Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii
Copil de 14 ani și-a recăpătat vederea
Anchetă la Iași. Doi medici rezidenți din același spital, morți la interval de două săptămâni
Val Kilmer
Cauza oficială a morţii actorului Val Kilmer, starul din „Top Gun” şi „The Doors”, a fost dezvăluită
dr_adriana_camuescu
Alergii la câini sau pisici? Ce e de făcut
Papa Francisc urmează să apară în public pentru prima dată după mai bine de cinci săptămâni
Papa Francisc va apărea în public pentru prima dată după internare. Vaticanul: Duminică va oferi binecuvântarea de la fereastră
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani, în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi”
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...