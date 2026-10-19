Procedura care poate preveni un nou AVC la unii pacienți

Unele accidente vasculare cerebrale apar la persoane la care investigațiile nu identifică o cauză obișnuită, precum fibrilația atrială sau ateroscleroza. În această situație, medicii caută și posibilitatea ca un cheag să fi ajuns în circulația cerebrală printr-o comunicare persistentă între atriile inimii. Aflați mai mult despre procedura prin care se închide defectul cardiac numit formane ovale patent de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie invazivă și intervențională.

AVC criptogenic este termenul folosit atunci când cauza accidentului vascular cerebral rămâne neclară după o evaluare completă. La unii pacienți este identificat un foramen ovale patent, o comunicare rămasă deschisă între atrii după naștere, prin care un cheag poate trece din circulația venoasă în cea arterială. Prezența sa nu demonstrează automat că a provocat accidentul vascular cerebral, deoarece foramen ovale patent este frecvent și la persoane sănătoase. În AVC criptogenic, neurologul și cardiologul trebuie să excludă alte cauze și să aprecieze probabilitatea legăturii dintre defectul cardiac și evenimentul cerebral.

Închiderea foramen ovale patent se realizează percutanat, minim invaziv, prin introducerea unui dispozitiv care sigilează comunicarea dintre cele două atrii. Procedura este recomandată doar anumitor pacienți cu AVC ischemic considerat asociat cu acest defect, după o selecție atentă. Închiderea foramen ovale patent poate reduce riscul de recidivă a accidentului vascular cerebral la pacienți atent selectați. După procedură sunt necesare tratamentul antiplachetar și urmărirea cardiologică.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.