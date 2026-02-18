Procedura prin care sunt deblocate arterele afectate de ateroscleroză

Boala arterială periferică reduce fluxul sanguin către membre, iar în formele avansate poate limita sever mersul sau poate pune în pericol țesuturile. În ultimii ani, tehnicile endovasculare au evoluat spre abordări care nu doar dilată vasul, ci și îndepărtează o parte din încărcătura aterosclerotică. Despre acest tratament modern, numit procedura Jetstream, aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie intervențională.

Boala arterială periferică este determinată cel mai frecvent de ateroscleroză și se manifestă prin îngustarea arterelor, în special la nivelul membrelor inferioare. Simptomul clasic este claudicația intermitentă, adică durerea la mers care se ameliorează la repaus, însă în stadii severe pot apărea dureri în repaus și leziuni care se vindecă greu. În boala arterială periferică, evaluarea include examen clinic, indice gleznă-braț și investigații imagistice, în funcție de severitate. Tratamentul combină controlul factorilor de risc, medicația și, când este necesar, revascularizarea.

Procedura Jetstream este o tehnică endovasculară de aterectomie, utilizată în anumite leziuni aterosclerotice, în special la nivel femuro-popliteu. În procedura Jetstream, un dispozitiv special este folosit pentru a îndepărta mecanic placa și a remodela lumenul arterial, uneori în asociere cu angioplastia și, în cazuri selectate, stentarea. Beneficiul urmărit este îmbunătățirea fluxului și a simptomelor, cu o strategie adaptată anatomiei și riscului individual.

