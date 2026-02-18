Live TV

Procedura prin care sunt deblocate arterele afectate de ateroscleroză

Data publicării:
dr andrada bogdan
Dr. Andrada Bogdan, medic specialist cardiologie

Boala arterială periferică reduce fluxul sanguin către membre, iar în formele avansate poate limita sever mersul sau poate pune în pericol țesuturile. În ultimii ani, tehnicile endovasculare au evoluat spre abordări care nu doar dilată vasul, ci și îndepărtează o parte din încărcătura aterosclerotică. Despre acest tratament modern, numit procedura Jetstream, aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie intervențională.

Boala arterială periferică este determinată cel mai frecvent de ateroscleroză și se manifestă prin îngustarea arterelor, în special la nivelul membrelor inferioare. Simptomul clasic este claudicația intermitentă, adică durerea la mers care se ameliorează la repaus, însă în stadii severe pot apărea dureri în repaus și leziuni care se vindecă greu. În boala arterială periferică, evaluarea include examen clinic, indice gleznă-braț și investigații imagistice, în funcție de severitate. Tratamentul combină controlul factorilor de risc, medicația și, când este necesar, revascularizarea.

Procedura Jetstream este o tehnică endovasculară de aterectomie, utilizată în anumite leziuni aterosclerotice, în special la nivel femuro-popliteu. În procedura Jetstream, un dispozitiv special este folosit pentru a îndepărta mecanic placa și a remodela lumenul arterial, uneori în asociere cu angioplastia și, în cazuri selectate, stentarea. Beneficiul urmărit este îmbunătățirea fluxului și a simptomelor, cu o strategie adaptată anatomiei și riscului individual.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr_anca_chitic
Soluții chirurgicale pentru restabilirea circulației periferice
cardiologie_interventionala_sanador (2)
Ce boală gravă pot ascunde durerile puternice de picioare
dr_anca_chitic
Cum este tratată boala arterială periferică
jetstream_sanador_cardiologie_interventionala
Durerile de picioare o împiedicau să mai meargă. Ce a pățit o femeie
rodica niculescu
Care sunt simptomele bolii arteriale periferice și în ce constă tratamentul
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
Ultimele știri
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.