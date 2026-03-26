Proceduri de radioterapie mai sigure pentru cancerul de sân

dr matei bara

Pentru procedurile de radioterapie, precizia nu este un detaliu tehnic, ci un element care poate influența eficiența și siguranța tratamentului. Tehnologiile de ghidaj moderne urmăresc să asigure o poziționare identică la fiecare ședință la fiecare ședință, mai ales în zone sensibile. Despre siguranța asigurată pacientelor de SGRT, radioterapia ghidată de imagistica de suprafață, în tratamentul cancerului de sân aflăm mai mult de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.

SGRT este o tehnologie de ghidare a radioterapiei care folosește suprafața corpului, monitorizată optic, pentru a verifica și corecta poziționarea pacientei înainte și în timpul iradierii. În SGRT, avantajul principal este controlul complet neinvaziv și în timp real al poziției, fără a depinde exclusiv de marcaje cutanate. Această metodă este utilă în special în radioterapia sânului, unde poziționarea poate influența expunerea structurilor vecine. SGRT poate fi integrată și cu tehnici de control al respirației, acolo unde este indicat.

Radioterapia pentru cancerul de sân este o componentă standard în multe planuri terapeutice, în special după chirurgia conservatoare, pentru reducerea riscului de recidivă locală. Planificarea urmărește iradierea țintei, cu limitarea dozelor către organele din vecinătate, în special inima și plămânul, în funcție de sânul tratat și de anatomia individuală. În radioterapia pentru cancerul de sân, tehnologiile de ghidaj precum SGRT pot contribui la menținerea preciziei de la o ședință la alta și la reducerea variațiilor de poziție. Alegerea tehnicii depinde de protocoalele centrului și de particularitățile cazului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
5
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Digi Sport
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
COS_sanador
Cum trebuie îngrijiți pacienții cu cancer
Filip-Calangiu
Ce rol are radioterapia modernă în cancerul de sân
joe biden
Joe Biden a încheiat o „cură de radioterapie” pentru cancerul de prostată. Care este starea de sănătate a fostului președinte american
Dr_Beatrice_Anghel_oncologie
Cum a fost tratată o femeie cu o afecțiune gravă
joe biden
Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte
Recomandările redacţiei
profimedia-1028277936
Raport îngrijorător despre soldații regelui Charles: Armata britanică...
photo-collage.png (99)
Scenariu de război în Marea Neagră: NATO simulează un atac naval la...
Steaguri România Moldova
Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind...
WhatsApp-Image-2026-03-26-at-08.10.35-3
Noi atacuri ale rușilor în Ucraina, la graniţa cu România. Dronă...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu martirilor care au făurit unirea Basarabiei cu România în 1918
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic inteligenţa artificială, iar 41,6% că nu utilizează niciodată (sondaj Inscop)
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt...
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”