Proceduri de radioterapie mai sigure pentru cancerul de sân

Pentru procedurile de radioterapie, precizia nu este un detaliu tehnic, ci un element care poate influența eficiența și siguranța tratamentului. Tehnologiile de ghidaj moderne urmăresc să asigure o poziționare identică la fiecare ședință la fiecare ședință, mai ales în zone sensibile. Despre siguranța asigurată pacientelor de SGRT, radioterapia ghidată de imagistica de suprafață, în tratamentul cancerului de sân aflăm mai mult de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.

SGRT este o tehnologie de ghidare a radioterapiei care folosește suprafața corpului, monitorizată optic, pentru a verifica și corecta poziționarea pacientei înainte și în timpul iradierii. În SGRT, avantajul principal este controlul complet neinvaziv și în timp real al poziției, fără a depinde exclusiv de marcaje cutanate. Această metodă este utilă în special în radioterapia sânului, unde poziționarea poate influența expunerea structurilor vecine. SGRT poate fi integrată și cu tehnici de control al respirației, acolo unde este indicat.

Radioterapia pentru cancerul de sân este o componentă standard în multe planuri terapeutice, în special după chirurgia conservatoare, pentru reducerea riscului de recidivă locală. Planificarea urmărește iradierea țintei, cu limitarea dozelor către organele din vecinătate, în special inima și plămânul, în funcție de sânul tratat și de anatomia individuală. În radioterapia pentru cancerul de sân, tehnologiile de ghidaj precum SGRT pot contribui la menținerea preciziei de la o ședință la alta și la reducerea variațiilor de poziție. Alegerea tehnicii depinde de protocoalele centrului și de particularitățile cazului.

