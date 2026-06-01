Răcelile copiilor și complicațiile care pot afecta urechea

La copii, episoadele respiratorii sunt frecvente, mai ales în colectivitate, și de multe ori se vindecă fără complicații. Totuși, atunci când febra persistă, durerea se accentuează sau copilul devine apatic, evaluarea medicală ajută la alegerea corectă a tratamentului. Aflăm mai mult despre infecțiile acute de căi respiratorii superioare (IACRS) și otite la copii de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.

După intrarea în colectivitate, copiii pot prezenta repetat infecții acute de căi respiratorii superioare ce afectează nasul, gâtul, sinusurile sau laringele. Cele mai multe sunt virale, ceea ce înseamnă că antibioticele nu sunt necesare de rutină și nu grăbesc vindecarea. În IACRS, contează hidratarea, controlul febrei, supravegherea respirației și urmărirea evoluției. Semne precum respirația dificilă, refuzul alimentației, febra persistentă sau agravarea după o perioadă de ameliorare impun consultul medical.

După o răceală, inflamația poate afecta și urechea medie, mai ales la copiii mici, la care comunicarea dintre nas și ureche favorizează acumularea de secreții. Otita medie poate provoca durere de ureche, febră, iritabilitate, tulburări de somn sau scăderea temporară a auzului. În otita medie, decizia de tratament depinde de vârsta copilului, severitatea simptomelor și aspectul timpanului la examinare. Uneori este suficientă supravegherea atentă și tratamentul durerii, iar alteori medicul recomandă antibiotic.

