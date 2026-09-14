Recoltarea unei probe din ficat prin endoscopie digestivă

Unele boli hepatice nu pot fi clarificate complet doar prin analize de sânge și investigații imagistice. Atunci când examinarea țesutului hepatic este necesară, există mai multe modalități de recoltare, alese în funcție de situația pacientului. Aflați mai mult despre biopsia hepatică prin ecoendoscopie de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie.

Biopsia hepatică permite examinarea la microscop a unui fragment de țesut și poate contribui la stabilirea diagnosticului, a gradului de afectare sau a cauzei unei boli a ficatului. Metoda clasică presupune introducerea unui ac prin peretele abdominal, sub ghidaj imagistic, dar există și alte căi de acces. Biopsia hepatică este recomandată numai atunci când rezultatul poate aduce informații relevante pentru diagnostic sau tratament. Alegerea tehnicii depinde de indicație, de starea pacientului și de experiența centrului medical.

O alternativă, tot minim invazivă, este ecoendoscopia, care permite vizualizarea ficatului din interiorul tubului digestiv și ghidarea acului de biopsie în timp real. Abordul poate permite recoltarea de țesut hepatic și evaluarea concomitentă a altor structuri din abdomenul superior. Ecoendoscopia oferă astfel o cale diferită de acces la ficat, fără o incizie abdominală. Indicația trebuie stabilită individual, deoarece această tehnică nu înlocuiește complet toate celelalte metode de biopsie.

Editor : A.D.V.