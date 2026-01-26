Live TV

Respirația fragilă din primele ore de viață

Data publicării:
dr cornelia preda
Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie

Primele ore după naștere sunt o perioadă de adaptare intensă, în care plămânii trec de la mediul intrauterin la respirația autonomă. Orice dezechilibru în acest proces poate transforma rapid un tablou aparent discret într-o situație critică, care cere evaluare și intervenție imediată. Despre detresa respiratorie a nou-născutului aflăm mai mult de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Detresa respiratorie a nou-născutului descrie un spectru de dificultăți de respirație apărute la scurt timp după naștere, manifestate prin respirație accelerată, geamăt expirator, tiraj intercostal sau cianoză. Cauzele pot varia, de la întârzierea resorbției lichidului pulmonar până la afecțiuni precum boala membranelor hialine, infecții sau malformații. În detresa respiratorie a nou-născutului, timpul este esențial, deoarece oxigenarea insuficientă poate afecta organe vitale. Evaluarea clinică, pulsoximetria și investigațiile orientate (inclusiv radiografia toracică, când este indicată) susțin conduita corectă.

Urgențele neonatale sunt situații care pot pune în pericol viața nou-născutului și necesită resurse specializate disponibile imediat. În acest cadru, stabilizarea respirației și circulației, menținerea temperaturii și corectarea dezechilibrelor metabolice sunt priorități. Organizarea îngrijirii pentru urgențe la nou-născut presupune o echipă antrenată, protocoale clare și acces rapid la suport ventilator și monitorizare. Continuitatea îngrijirii după stabilizare este la fel de importantă, deoarece evoluția este dinamică în primele zile.i pe siguranța procedurală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
ciprian ciucu
3
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu marinescu
Ministrul Justiției explică de ce afaceristul turc a primit permisie...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Cele mai grele cinci funcții de conducere de la Bruxelles: cine sunt...
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță...
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de...
Ultimele știri
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...