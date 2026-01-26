Respirația fragilă din primele ore de viață

Primele ore după naștere sunt o perioadă de adaptare intensă, în care plămânii trec de la mediul intrauterin la respirația autonomă. Orice dezechilibru în acest proces poate transforma rapid un tablou aparent discret într-o situație critică, care cere evaluare și intervenție imediată. Despre detresa respiratorie a nou-născutului aflăm mai mult de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Detresa respiratorie a nou-născutului descrie un spectru de dificultăți de respirație apărute la scurt timp după naștere, manifestate prin respirație accelerată, geamăt expirator, tiraj intercostal sau cianoză. Cauzele pot varia, de la întârzierea resorbției lichidului pulmonar până la afecțiuni precum boala membranelor hialine, infecții sau malformații. În detresa respiratorie a nou-născutului, timpul este esențial, deoarece oxigenarea insuficientă poate afecta organe vitale. Evaluarea clinică, pulsoximetria și investigațiile orientate (inclusiv radiografia toracică, când este indicată) susțin conduita corectă.

Urgențele neonatale sunt situații care pot pune în pericol viața nou-născutului și necesită resurse specializate disponibile imediat. În acest cadru, stabilizarea respirației și circulației, menținerea temperaturii și corectarea dezechilibrelor metabolice sunt priorități. Organizarea îngrijirii pentru urgențe la nou-născut presupune o echipă antrenată, protocoale clare și acces rapid la suport ventilator și monitorizare. Continuitatea îngrijirii după stabilizare este la fel de importantă, deoarece evoluția este dinamică în primele zile.i pe siguranța procedurală.

