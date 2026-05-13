Riscul de blocaje în circulația venoasă a creierului

Unele afecțiuni ale creierului nu pornesc de la artere, ci de la venele care drenează sângele din interiorul craniului. Deși sunt mai rare, aceste situații pot avea manifestări serioase și cer diagnostic rapid, pentru că tratamentul început la timp poate schimba evoluția. Aflăm mai mult despre problemele care afectează circulația venoasă a creierului de la Dr. Cristian Mihalea, medic primar radiologie-imagistică medicală.

În cazurile complexe, neuroradiologia intervențională poate avea un rol important în diagnostic și, uneori, în tratamentul afecțiunilor venoase cerebrale. Această supraspecializare folosește metode imagistice și tehnici prin cateter pentru a evalua vasele cerebrale și pentru a interveni în situații selectate. În neuroradiologie intervențională, decizia depinde de severitatea cazului, de evoluția sub tratament și de riscul neurologic. Nu toate cazurile au indicație intervențională, dar evaluarea specializată ajută la alegerea conduitei corecte.

Una dintre aceste situații este tromboza venoasă cerebrală, care apare atunci când un cheag blochează drenajul venos al creierului. Manifestările pot include durere de cap severă, crize convulsive, tulburări neurologice sau semne de presiune crescută în interiorul craniului. În tromboza venoasă cerebrală, diagnosticul se confirmă prin investigații imagistice dedicate, iar tratamentul de bază include anticoagulare, atunci când nu există contraindicații. În forme grave sau care se agravează, pot fi luate în calcul și alte intervenții.

