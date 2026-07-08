Riscurile unui exercițiu fizic făcut fără pregătire

Reluarea sportului după o pauză lungă sau antrenamentele prea intense de la început pot suprasolicita articulațiile și ligamentele. Genunchiul este una dintre zonele vulnerabile, mai ales în activități cu pivotare, opriri bruște și schimbări rapide de direcție. Ce probleme pot apărea la practicarea sportului de către persoane neantrenate aflăm de la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie.

O leziune severă posibilă este ruptura de ligament încrucișat anterior, care apare frecvent în timpul mișcărilor bruște, mai ales când musculatura nu este pregătită pentru efort. Pacientul poate simți un pocnet, urmat de durere, umflare rapidă și senzația că genunchiul cedează. În ruptura de ligament încrucișat anterior, diagnosticul se stabilește prin examen clinic și RMN, pentru a vedea și eventualele leziuni de menisc sau cartilaj. Tratamentul depinde de vârstă, nivelul de activitate și gradul de instabilitate.

Aceste situații intră în sfera mai largă a traumatologiei sportivă, domeniu care se ocupă de prevenirea, diagnosticul și tratamentul accidentărilor legate de efort. Pentru persoanele neantrenate, cele mai utile măsuri sunt creșterea treptată a intensității, încălzirea, exercițiile de forță și evitarea mișcărilor solicitante înainte de pregătirea adecvată. În traumatologia sportivă, recuperarea este la fel de importantă ca tratamentul inițial, deoarece revenirea prea rapidă crește riscul de recidivă. Un plan corect ajută pacientul să reia activitatea fizică în siguranță.

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Editor : A.D.V.