Rolul videofibroscopiei în rinitele cronice

Videofibroscopia este o metodă minim invazivă modernă de explorare a cavității nazale și a faringelui, utilizată pentru identificarea cauzelor obstrucției respiratorii sau a inflamației persistente. Cum se desfășoară investigația și ce avantaje prezintă aceasta aflăm de la Dr. Ovidiu Nicu, medic primar ORL.

Rinitele cronice se manifestă prin congestie nazală, secreții abundente și dificultăți de respirație care persistă mai mult de 12 săptămâni. Pot avea cauze alergice, infecțioase sau inflamatorii și necesită o evaluare atentă pentru stabilirea tratamentului corect. Pentru pacienții cu rinită cronică, controlul mediului, terapia medicamentoasă și, uneori, intervențiile endoscopice contribuie la ameliorarea simptomelor.

Fibroscopia, prin abilitatea sa de vizualizare detaliată, permite diagnosticarea precisă a afecțiunilor ORL, de la rinite până la tumori sau leziuni structurale. Procedura de videofibroscopie se realizează sub anestezie locală, este bine tolerată și oferă medicului o imagine completă asupra anatomiei și funcției nazale.

Editor : A.D.V.