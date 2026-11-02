Sângele în scaun și cum este identificată sursa sângerării

Prezența sângelui roșu în scaun sau eliminarea acestuia prin anus poate avea cauze variate, de la afecțiuni benigne până la boli digestive importante. Chiar dacă episodul este redus sau se oprește spontan, identificarea sursei este necesară pentru stabilirea tratamentului potrivit. Aflăm mai mult despre rectoragie de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie.

Colonoscopia este principala investigație utilizată pentru examinarea colonului și identificarea cauzelor sângerărilor digestive inferioare. Aceasta permite vizualizarea directă a mucoasei și poate evidenția hemoroizi interni, diverticuli, inflamații, polipi sau formațiuni tumorale. Prin colonoscopie, medicul poate recolta biopsii și poate efectua anumite proceduri terapeutice, inclusiv îndepărtarea polipilor. Indicația și momentul examinării sunt stabilite în funcție de cantitatea de sânge eliminată, vârsta pacientului și simptomele asociate.

Cancerul colorectal este una dintre afecțiunile importante care trebuie excluse în evaluarea sângerărilor rectale, mai ales atunci când acestea sunt repetate sau însoțite de modificări ale tranzitului intestinal, anemie ori scădere în greutate. Boala poate evolua o perioadă îndelungată cu manifestări discrete, ceea ce face importantă investigarea simptomelor persistente. La pacienții cu cancer colorectal, colonoscopia permite identificarea leziunii și recoltarea biopsiei necesare pentru confirmarea diagnosticului. Depistarea timpurie crește șansele unui tratament eficient și poate permite intervenția înainte de apariția complicațiilor.

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Editor : A.D.V.